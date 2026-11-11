اعتداء عنصري على معلّم عربي من جت بمدرسة في هرتسليا

تعرّض المربي عبد القادر وتد من جت المثلث لاعتداء عنصري أثناء فضه شجارا بمدرسة يدرّس بها بـ هرتسليا. ورغم دعم الإدارة والبلدية وتنظيم وقفة احتجاجية، أكد وتد أن تصريحات السياسيين المتطرفين فاقمت العنصرية بالشارع، مطالبا بحماية المعلمين العرب.

تعرّض المربي عبد القادر وتد من بلدة جت المثلث، إلى إعتداء عنصري أثناء عمله في مدرسة في مدينة هرتسليا، وذلك خلال محاولته فضّ شجار بين طلاب من المدرسة.

وقد تم التهجّم على وتد ومحاولة الاعتداء عليه، عندما علم أحد الطلاب أنه معلّم عربي.

وتتفاقم حالات الاعتداءات على الطواقم العربية المختلفة التي تعمل في المؤسسات والمدن اليهودية، وذلك في ظل التحريض على المواطنين العرب من قبل السياسيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، وهو الأمر الذي أكّده وتد كذلك.

وقال المربي عبد القادر وتد لـ"عرب 48": "أدرّس في المدرسة في مدينة هرتسليا وأنا مربٍّ لأحد الصفوف هناك، وعندما خرجت من المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي، حصل شجار بين طلاب، ومن بين هؤلاء الطلاب، كان طالب أدرّسهُ أنا، وقد وقفت وحاولت فض الشجار ووقف اعتداء الطلاب على بعضهم".

وأضاف: "عندما علم الطالب المعتدي أنني عربي، بدأ بالتهجم علي والتفوه بعبارات عنصرية ضدي، وحاول الاعتداء علي جسديًّا، وقام بإلقاء كرسيّ أصاب طالبة كانت تتواجد في المكان، وكل هذا تحوّل ضدّي عندما علم أحد الطلاب أنني عربي".

وأشار وتد إلى عمله في مدارس بالمجتمع اليهودي: "أعمل مدرسًا في المجتمع اليهودي منذ أكثر 14 عاما... والأجواء العامة في البلاد والانتخابات الأخيرة، فاقمت العنصرية بشكل كبير".

وذكر أن "العنصرية موجودة منذ قيام الدولة، ولكن الآن باتوا يتفاخرون بها، وذلك بفعل تصريحات السياسيين المتطرفين، الذين نقلوا ذلك إلى الشارع".

وأشار وتد إلى أن "العنصرية التي تتفاقم وتظهر ليس بحق المعلمين فحسب، بل في مختلف المجالات، إذ إننا قبل يومين شاهدنا ما حصل مع الطبيب في أحد المستشفيات، وقبل عدة أيام من اعتداء وملاحقة عنصرية، وهذا بفعل التطرف والأجواء العامة المشحونة".

وبشأن موقف المدرسة، ذكر أن "الإدارة وطاقم المعلمين ومنظمة المعلمين، وقفوا إلى جانبي، وكان هناك دعم كبير من قبل الطاقم والبلدية، وثاني يوم من الحادثة، نُظِّمت وقفة احتجاجية في المدرسة، رفضا للاعتداء العنصري الذي حصل ضدّي".

وفي ظلّ ارتفاع حالات التحريض والاعتداء على المعلمين العرب في المدارس اليهودية، قال إن "هناك حاجة لأن نعمل بشكل حقيقي لاكتساب حقوقنا، وهناك ضرورة ملحّة للعمل من أجل توفير الحماية والحقوق للمعلمين، ويجب أن تنصف القوانين المواطنين والمعلمين بشكل أكبر، فالذي حصل معي جرى على خلفية عنصرية قومية، وهذا غير مقبول أبدا".

واختتم حديثه بالقول إن "المطلوب من المعلمين أداء الوظيفة والمهمة على أكمل وجه، ويجب علينا معرفة حقوقنا أكثر، للوقوف عليها وانتزاعها بدون تأتأة".