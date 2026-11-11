مصرع طفل من قرية الشيخ دنون إثر انقلاب مركبة "باغي" قرب نهريا

لقي طفل يبلغ نحو 5.5 أعوام مصرعه، اليوم، إثر انقلاب مركبة "باغي" كانت تقل عائلته في منطقة حرجية قرب الكابري المحاذية لنهريا، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي طفل يبلغ نحو 5.5 أعوام مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروح بالغة أُصيب بها جراء انقلاب مركبة رباعية الدفع من نوع "باغي" في منطقة حرجية قرب الكابري، المحاذية لمدينة نهريا، شمالي البلاد.

ضحية الحادث عيسى شميسي

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية الحادث هو الطفل عيسى أحمد شميسي، من قرية الشيخ دنون، وهو الابن الوحيد لوالديه، وله أخت واحدة.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن المركبة كانت تقل أفراد عائلة، بينهم الوالدان وأطفالهما الصغار، عندما انقلبت في المنطقة الحرجية، ما أسفر عن إصابة الطفل بجروح حرجة.

وأضاف البيان أن الطواقم الطبية نقلت الطفل إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته متأثرًا بإصابته.

ووصلت قوات من شرطة نهريا ومحققو حوادث الطرق إلى مكان الحادث، وشرعوا في جمع الأدلة والتحقيق في ملابساته وأسبابه.