من عرعرة النقب إلى الأردن.. جهود لإعادة جثمان مواطن جرفته السيول وعُثر عليه بعد أسبوعين

عُثر على جثمان المواطن الأردني حماد خليل الظلام البلوي (40 عامًا) في الجانب الفلسطيني من البحر الميت، بعد نحو أسبوعين من فقدانه إثر جرف السيول له في منطقة الشونة الجنوبية بالأردن.

تتواصل الجهود في بلدة عرعرة النقب، جنوبي البلاد، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتحرير جثمان المواطن الأردني حماد خليل الظلام البلوي، ونقله إلى الأردن لدفنه في مقبرة عائلته، بعد العثور عليه بالقرب من البحر الميت، إثر نحو أسبوعين من فقدانه جراء السيول الجارفة.

وأعلنت عائلة البلوي، أمس الثلاثاء، العثور على جثمان ابنها البالغ من العمر 40 عامًا، بعدما جرفته السيول العارمة في منطقة السويمة بلواء الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء في الأردن، خلال موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة قبل نحو أسبوعين.

وبحسب رواية شقيقه سليمان البلوي، فقد جرفت السيول حمادًا ونحو 350 رأسًا من الأغنام، بينما كان يحاول إبعادها عن مجرى السيل وإنقاذها من المياه المتدفقة. وشاهد أبناؤه الحادثة المأساوية دون أن يتمكنوا من إنقاذه.

وأكدت الأسرة أن نتائج فحوصات الحمض النووي (DNA)، التي أُجريت على جثمان عُثر عليه في شاطئ عين جدي، غربي البحر الميت، أثبتت رسميًا أنه يعود إلى ابنها حماد، ما أنهى أسبوعين من عمليات البحث والترقب. ولم يتبقَّ سوى إصدار وثيقة من الشرطة الإسرائيلية، تمهيدًا لتسليمه ونقله إلى الجانب الأردني.

من جانبه، دعا علي أبو جويعد، أحد أقارب الفقيد ونائب رئيس مجلس عرعرة النقب المحلي سابقًا، إلى تسريع استكمال الإجراءات الرسمية، وقال: "نطالب بتعجيل الإجراءات حتى يتسنى للعائلة القيام بواجب دفن فقيدها في مقبرة العائلة بمنطقة السويمة في الأردن".

وخلّف رحيل البلوي، الذي ترك وراءه ثلاثة أبناء وثلاث بنات وزوجتين، حالة من الحزن والأسى بين أفراد أسرته وأبناء المنطقة، بعدما انتهت عمليات البحث المضنية بتأكيد العثور عليه، في مأساة إنسانية بدأت بفقدانه وسط السيول وانتهت بانتظار عائلته استعادة جثمانه.