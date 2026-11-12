النائبة مها كركبي صباح تطالب الوزارة بتفعيل خطة طوارئ لحماية الطواقم العربية في المدارس اليهودية

طالبت النائبة د. مها كركبي صباح في رسالة رسمية ومستعجلة أبرقتها إلى وزارة التربية والتعليم، بالتدخل الفوري لتشديد حماية الطواقم التدريسية العربية في المدارس اليهودية، وفرض عقوبات تأديبية على المعتدين إثر اعتداء عنصري تعرض له معلم ومساعدة في هرتسليا.

وجّهت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. مها كركبي صباح، رسالة رسمية ومستعجلة إلى كل من وزير التربية والتعليم والمدير العام للوزارة، طالبت فيها بالتدخل الفوري لتشديد حماية الطواقم التدريسية العربية في المدارس اليهودية، وفرض عقوبات تأديبية على المعتدين في أعقاب الاعتداء العنصري الخطير الذي تعرّض له المربي عبد القادر وتد ومساعدة عربية في ثانوية "حانا سينش" بمدينة هرتسليا مطلع الأسبوع الجاري.

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وأكدت النائبة كركبي صباح في رسالتها، أن ملاحقة معلم عربي والاعتداء عليه جسديا ولفظيا وإطلاق الشتائم العنصرية ضده والاعتداء على مساعدة عربية بعد تدخلهما لحماية طالبة من طلاب التعليم الخاص، ليس مجرد حادثة اعتداء ضمن ظواهر العنف المدرسي المرفوض، بل هو اعتداء عنصري قومي يجب معالجته بطريقة جذرية وحازمة.

وشددت على أن هذه الاعتداءات الخطيرة تستمد شرعيتها وتصاعدها بشكل مباشر من المناخ السياسي الذي ينتظر منا التعود على الفوقية والعنصرية، ومن التصريحات والأفعال العنصرية والتحريضية التي باتت تجد غطاءً لها في الحيز العام، محذّرة من أن الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة دون خطوات رادعة يُعدّ بمثابة ضوء أخضر لاستمرار الاعتداءات على المعلمين العرب.

وقالت النائبة كركبي صباح، إنه وبعد والتوصل مع الأستاذ عبد القادر وتد، والاطلاع على تفاصيل الحادث، طالبت وزارة التربية والتعليم بثلاث خطوات فورية وحاسمة:

أولا، تشديد الإجراءات التأديبية بحق الطلاب المتورطين في أي اعتداء ذي طابع عنصري، ومتابعة الملف جنائيًا وتربويًا بحزم بالتعاون مع الشرطة، والجهات الاجتماعية التربوية المختصة.

ثانيًا، إعداد بروتوكول طوارئ لحماية الطواقم التدريسية العربية من معلمين ومعلمات ومساعدين ومساعدات في المدارس اليهودية والمختلطة، وتوفير الدعم القانوني والنفسي الفوري لهم.

ثالثًا، تفعيل برامج تربوية إلزامية في المدارس الإعدادية والثانوية لمناهضة العنصرية والتحريض.

وختمت النائبة كركبي صباح بيانها بالتأكيد على أن كرامة المعلمين العرب وأمنهم الشخصي في مكان عملهم يجب أن يكون من المسلمات، وأنها ستواصل متابعة الملف برلمانيًا مع الوزارة ومع نقابات المعلمين لضمان محاصرة مثل هذه الجرائم العنصرية، وتفعيل برامج تحد من تصاعد هذه الاعتداءات، ومتابعة قضية الأستاذ عبد القادر وتد بشكل خاص مع الجهات المختصة، وتبعات القضية خصوصا أن عائلة المعتدي تقدمت بشكوى ضد المعلم.