بعد سنوات من المتابعة.. إدانة شرطي بالاعتداء على محمد مجادلة من باقة الغربية

أدانت محكمة الصلح في حيفا شرطيًا بالاعتداء على المرحوم محمد عبد السلام مجادلة من باقة الغربية والتسبب بإصابته، في قضية تعود إلى عام 2022. ورحّب مركز مساواة بالقرار، مشيرًا إلى أنه رافق العائلة في متابعة القضية حتى صدور الإدانة.

أدانت محكمة الصلح في حيفا شرطيًا بتهمة الاعتداء على الشاب المرحوم محمد عبد السلام مجادلة من باقة الغربية والتسبب بإصابته، وذلك في قضية تعود إلى عام 2022، حين اعتدى الشرطي على مجادلة عقب توقيفه أثناء قيادته.

ورحّب مركز مساواة بقرار المحكمة، معتبرًا أنه يشكل خطوة مهمة في مسار محاسبة أفراد الشرطة على ممارسات العنف، ويؤكد ضرورة متابعة الشكاوى والقضايا المتعلقة بالاعتداءات الشرطية حتى استنفاد الإجراءات القانونية.

وقال المركز إنه رافق عائلة مجادلة منذ بداية القضية، وتابع معها مختلف مراحل الملف حتى صدور قرار الإدانة، مشيرًا إلى أن المحكمة خلصت إلى أن الشرطي استخدم القوة دون مبرر قانوني، ورفضت ادعاءه بأن تصرفه جاء نتيجة شعوره بالخطر.

وبحسب المعطيات التي أوردها المركز، عانى مجادلة، في أعقاب الاعتداء، من إصابات وتدهور في حالته النفسية استدعى تلقي العلاج. وتوفي لاحقًا في حادث طرق، فيما واصلت عائلته متابعة القضية والمطالبة بمحاسبة الشرطي، بمرافقة مركز مساواة.

وجدد المركز استنكاره لاستخدام العنف من قبل أفراد الشرطة، مؤكدًا أن الصلاحيات الممنوحة لهم لا تبرر الاعتداء على المواطنين، وأن محاسبة المتورطين في هذه الممارسات تشكل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا.

وشدد على أهمية تقديم الشكاوى وتوثيق الاعتداءات ومتابعتها قانونيًا، وعدم التنازل عن الحقوق أو الاستسلام للاعتقاد بأن أفراد الشرطة بمنأى عن المساءلة. واعتبر أن إصرار عائلة مجادلة على مواصلة الإجراءات حتى صدور الإدانة، رغم طول المسار القضائي، يؤكد أهمية المثابرة في المطالبة بالمحاسبة.