بعد شهرين على الجريمة.. فك رموز جريمة قتل ثلاثة شبان من جلجولية في جت المثلث

أعلنت الشرطة الإسرائيلية فك رموز جريمة القتل الثلاثية التي وقعت في جت المثلث في أيلول/ سبتمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل الشقيقين زين وقاسم عودة وابن خالتهما يحيى بسيمي من جلجولية.

السيارة التي نُقل فيها الضحايا قبل إحراقها لإخفاء آثار الجريمة (مصدر الصورة: الشرطة)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن فك رموز جريمة القتل الثلاثية التي وقعت في بلدة جت المثلث يوم 13 أيلول/ سبتمبر 2026، وأسفرت عن مقتل الشقيقين زين وقاسم عودة، وابن خالتهما يحيى بسيمي، من بلدة جلجولية.

وبحسب بيان الشرطة، وقعت الجريمة قرابة الساعة 2:50 فجرًا، حين أُطلق الرصاص على الضحايا الثلاثة، قبل إضرام النار في السيارة التي نُقلوا فيها.

ضحايا الجريمة

وقالت الشرطة إن قوات الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة (لاهف 433) اعتقلت، يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشتبهًا به من بلدة جت، للاشتباه بضلوعه في الجريمة.

وأضافت أن التحقيقات التي استمرت نحو شهر أسفرت عن جمع أدلة ضد المشتبه به، وقدمت النيابة العامة تصريح ادعاء ضده، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام بحقه.

كما أعلنت الشرطة عن جمع أدلة ضد ثلاثة مشتبهين آخرين يُشتبه بضلوعهم في الجريمة، مشيرة إلى أن هوياتهم معروفة، لكنهم لا يزالون فارّين ولم يُعتقلوا حتى الآن.