مصرع شاب وامرأة في حادثي طرق جنوبي البلاد

تتواصل حوادث الطرق المميتة في جنوبي البلاد، وسط ارتفاع حصيلة الضحايا من المجتمع العربي منذ بداية العام، في مؤشر على تفاقم أزمة السلامة المرورية واتساع الفجوة في أعداد ضحايا الحوادث.

لقي شاب من مدينة رهط وامرأة مصرعهما في حادثي طرق منفصلين وقعا جنوبي البلاد، فيما أصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشرطية.

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ولقي الشاب سليمان سلمان أبو حامد (28 عاما) مصرعه في ساعات متأخرة من الليل، إثر حادث طرق ذاتي وقع على شارع 6 بالقرب من كريات غات، بعدما انقلبت السيارة التي كان يستقلها.

المرحوم سليمان سلمان أبو حامد (فيسبوك)

وأفادت طواقم نجمة داوود الحمراء بأنها أجرت عمليات إنعاش للشاب في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وأُعلن عن وفاته في المكان.

وفي حادث منفصل، لقيت امرأة تبلغ نحو 80 عاما مصرعها، وأصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة، إثر تصادم بين مركبتين على شارع 7 بالقرب من مفترق جديرا.

وقال مسعفو اتحاد الإنقاذ إن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين في موقع الحادث، من بينهم المرأة التي وصفت حالتها بالبالغة الخطورة، ورجل يبلغ 58 عاما أصيب بجروح متوسطة، وآخر يبلغ نحو 75 عاماً أصيب بجروح طفيفة.

ولاحقا، أعلنت الطواقم الطبية وفاة المرأة بعد فشل محاولات إنعاشها، فيما نقل المصابان الآخران إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين.

وفي وقت سابق الأربعاء، لقي طفل يبلغ نحو خمس سنوات ونصف مصرعه، متأثرا بجروح بالغة أُصيب بها إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع من نوع "باغي" في منطقة حرجية قرب بلدة الكابري، المحاذية لمدينة نهريا شمالي البلاد.

147 ضحية من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ مطلع العام

وتأتي هذه الحوادث في ظل ارتفاع مقلق في أعداد ضحايا حوادث الطرق من المجتمع العربي، إذ تشير معطيات جمعية (أور ياروك) إلى مصرع 147 شخصا من المجتمع العربي منذ مطلع عام 2026 وحتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مقارنة بـ132 شخصا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 10%.

وتظهر المعطيات اتساع الفجوة بين نسبة المواطنين العرب من إجمالي السكان وحصتهم من ضحايا حوادث الطرق، إذ يشكلون نحو 20% من السكان، مقابل 38% من إجمالي ضحايا الحوادث منذ بداية العام، وفق بيانات الجمعية.

كما سجلت المعطيات ارتفاعا في عدد المشاة العرب الذين لقوا مصرعهم في حوادث الدهس، إذ بلغ عددهم 26 منذ مطلع العام، مقابل 18 خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة وصلت إلى 44%، فيما يشكل المشاة العرب 28% من إجمالي ضحايا حوادث الدهس.