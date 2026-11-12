وفاة آدم سلمان متأثرًا بإصابته الخطيرة في حادث دراجة نارية ببيت صفافا

توفي الشاب آدم داود عودة سلمان من بيت صفافا، متأثرًا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر حادث دراجة نارية قبل نحو أسبوع. وأعلنت عائلته أن تشييع جثمانه سيكون بعد صلاة الظهر من مسجد البُطمة، والدفن في مقبرة البُطمة.

تُوفي، صباح اليوم الخميس، الشاب آدم داود عودة سلمان من بلدة بيت صفافا، الواقعة على بعد حوالي 6 كم جنوب غربي مدينة القدس، متأثرًا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر حادث دراجة نارية وقع قبل نحو أسبوع في البلدة.

وكان سلمان قد أصيب بجروح بالغة في حادث وقع في شارع الواد ببيت صفافا، يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ونُقل إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته حينها بالخطيرة، بعدما أصيب في رأسه وفقد وعيه.

وأعلنت عائلة الفقيد أن مراسم تشييع جثمانه ستُقام بعد صلاة الظهر، انطلاقًا من مسجد البُطمة، على أن يُوارى الثرى في مقبرة البُطمة.

وأضافت العائلة أن بيت العزاء للرجال سيكون في قاعة المسجد الشرقي، فيما تستقبل النساء المعزّيات في منزل والد الفقيد في الحوش.