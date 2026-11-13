اتهام شخص من يافة الناصرة بنشر "منشورات تحريضية"

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد شخص من يافة الناصرة، نسبت إليه نشر منشورات وصور لقادة في حركة حماس، تضمنت، بحسب ادعاء الشرطة، دعوات إلى "مواصلة القتال ضد إسرائيل" و"إشادة بمنفذي عمليات".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تقديم لائحة اتهام ضد شخص من بلدة يافة الناصرة، نسبت إليه نشر منشورات وصور لقادة في حركة حماس، قالت إنها تضمنت دعوات إلى "مواصلة القتال ضد إسرائيل".

وبحسب بيان للشرطة، "بدأت القضية عقب تلقي بلاغ بشأن نشر هذه المنشورات، إذ باشر أفراد من شرطة لواء الشمال التحقيق في ملابساتها، قبل اعتقال المشتبه به بشبهة التحريض والدعوة المباشرة إلى تنفيذ أعمال إرهابية، وذلك بعد الحصول على المصادقات اللازمة".

(مصدر الصورة: الشرطة)

وادعت الشرطة أن "المنشورات التي نشرها المتهم تضمنت مواد بمناسبة ذكرى يحيى السنوار وأحمد ياسين، إلى جانب دعوات إلى استمرار القتال والجهاد ضد دولة إسرائيل، وإشادات بمنفذي عمليات استهدفت مواطنين إسرائيليين وأفرادًا من قوات الأمن".

وأشارت إلى أن "المتهم اعتُقل يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، ومُدّد اعتقاله عدة مرات، إلى حين تقديم لائحة الاتهام ضده من قبل النيابة العامة في لواء الشمال".