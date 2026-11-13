مصرع سائق دراجة نارية بحادث على شارع 471 وسط البلاد

لقي شاب يبلغ نحو 30 عاما مصرعه، فجر اليوم، إثر تعرضه لإصابات بالغة في حادث دراجة نارية على شارع 471، قرب مفرق "غات ريمون".

من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي شاب يبلغ نحو 30 عاما مصرعه، فجر اليوم الجمعة، إثر تعرضه لإصابات بالغة في حادث أثناء قيادته دراجة نارية على شارع 471، بالقرب من مفرق بلدة "غات ريمون"، وسط البلاد.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، بأن بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ عند الساعة 03:13 فجرا، حول إصابة سائق دراجة نارية خلال قيادته على الشارع المذكور.

وأضافت أن طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان عثرت على الشاب فاقدا للوعي، ومن دون نبض أو تنفس، وقد عانى إصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسده.

وأجرت الطواقم عمليات إنعاش متقدمة في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن خطورة إصاباته حالت دون ذلك، واضطرت إلى إقرار وفاته في مكان الحادث.

ونقل مسعفون من الطواقم أن الحادث خلّف مشهدا صعبا، وأن المصاب كان في حالة حرجة للغاية عند وصولهم، رغم محاولات الإنعاش المكثفة.

ووصلت قوات من الشرطة ومحققو حوادث الطرق إلى مكان الحادث، وشرعوا في جمع الأدلة والتحقيق في ملابساته وأسبابه.