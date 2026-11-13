4 مصابين أحدهم بحالة خطيرة بجرائم عنف في عين ماهل ومجد الكروم وجديدة المكر

أسفرت جرائم عنف ارتكبت في بلدات عين ماهل ومجد الكروم وجديدة المكر عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة. وقد نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

أصيب 4 أشخاص أحدهم بحالة خطيرة بجرائم عنف ارتكبت في بلدات عين ماهل ومجد الكروم وجديدة المكر، مساء الجمعة.

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في عين ماهل، أصيب شابان، في العشرينيات من عمريهما، بجروح خطيرة ومتوسطة جراء جريمة عنف.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى المستشفى الإيطالي والمستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج.

وفي مجد الكروم، أصيب شاب بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، وبحسب المعلومات الواردة فإن الشاب أصيب في القدمين.

ونقل الشاب بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لتلقي العلاج.

وفي جديدة المكر، أصيب رجل، في الخمسينيات من عمره، بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتواصل الشرطة التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة التي أسفرت عن أكثر من 180 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي هذا العام.