الطيبة: وقفة احتجاجية رفضا لمخطط مصادرة 4 آلاف دونم من أراضي المدينة

واصل أهالي مدينة الطيبة وقفاتهم الاحتجاجية الأسبوعية، السبت، رفضا لمخطط يستهدف نحو 4 آلاف دونم من أراضي المدينة، وسط دعوات إلى توسيع المشاركة الشعبية دفاعا عن الأراضي والوجود العربي.

من التظاهرة على مدخل مدينة الطيبة، السبت (تصوير: "عرب 48")

تظاهر العشرات من أهالي مدينة الطيبة، السبت، على مدخل المدينة وبالقرب من خيمة الاعتصام، وذلك رفضا لمخطط مصادرة أراضي سهل الطيبة ومناطق أخرى في المدينة.

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ووقف الأهالي بالقرب من خيمة الاعتصام بمحاذاة شارع 444 الرئيسي، وعلقت اللافتات التي ترفض مصادرة الأراضي، وكتب على بعضها: "بدل الهدم والدمار أعطونا رخص وعمار"، و"سهل الطيبة للطيبة"، و"المخططات الوطنية الإسرائيلية تستهدف وجودنا".

وتستهدف السلطات الإسرائيلية نحو 4 آلاف دونما من أراضي المدينة، لصالح مشاريع إسرائيلية لا تخدم مدينة الطيبة.

من التظاهرة على مدخل مدينة الطيبة ("عرب 48")

ويواصل أهالي الطيبة نضالهم ضد مصادرة الأراضي الذي بدأ منذ عدة أشهر، شهدت عشرات الوقفات الاحتجاجية.

وقال المواطن إبراهيم عبد القادر من مدينة الطيبة لـ"عرب 48"، إن "لجنة المزارعين في المدينة واللجنة الشعبية والمتضررين يقفون هنا في المدينة أسبوعيا للاحتجاج على هذا المخطط، الذي يستهدف أراضي المواطنين في المدينة ويهدد وجودهم".

المواطن إبراهيم عبد القادر من مدينة الطيبة يتحدث إلى "عرب 48" عن الوقفات الأسبوعية في الطيبة احتجاجا على مخطط مصادرة الأراضي. pic.twitter.com/DYlwanngc4 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 14, 2026

ودعا عبد القادر أهالي المدينة إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية، إذ قال إن "ضرر المخطط هذا على جميع المواطنين، لذلك أدعو اهالي الطيبة جميعهم للمشاركة والاحتجاج على هذه المخططات العنصرية".

وقال المواطن يوسف أبو عيطة لـ"عرب 48" "بداية، الرسالة الأولى لهذه الحكومة العنصرية هي نريد أن يكون هناك خرائط هيكلية في الطيبة وجميع البلدات العربية التي تفتقر إلى هذه الأمور، على خلاف البلدات اليهودية التي توجد بها كل التسهيلات".

المواطن يوسف أبو عيطة يتحدث إلى "عرب 48" عن الحاجة إلى مشاركة جميع المواطنين العرب في الوقفات الاحتجاجية دفاعا عن الأراضي، كذلك طالب الحكومة بتوفير خرائط هيكلية في الطيبة والبلدات العربية كافة. pic.twitter.com/ifOyjLGYww — موقع عرب 48 (@arab48website) November 14, 2026

وأضاف أن "هناك حاجة ضرورية إلى أن يشارك جميع المواطنين العرب في البلاد في النشاطات الاحتجاجية المختلفة، إذ إن الأرض غالية علينا وعزيزة لذلك يجب أن نتحرك رفضا لهذه المخططات العنصرية".

وقفة احتجاجية في الطيبة ضد مخطط مصادرة 4 دونما من أراضي المدينة. pic.twitter.com/KWl2YQXSKb — موقع عرب 48 (@arab48website) November 14, 2026