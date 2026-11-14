مصرع مديرة مدرسة من جديدة المكر وإصابة ابنتها في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع على شارع 85 عند مفرق مدينة عكا، عن مصرع مديرة مدرسة من جديدة المكر وإصابتها ابنتها بجراح وصفت بالمتوسطة.

لقيت المربية دلال مرعي ملحم (59 عاما) وهي مديرة مدرسة من بلدة جديدة المكر مصرعها، وأصيبت ابنتها بجراح متوسطة جراء تعرضهما لحادث طرق وقع بين مركبتين في شارع 85 على مفرق مدينة عكا، مساء السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمربية، ونقلت إلى المركز الطبي للجليل في نهريا وهي بحالة حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتها.

الفقيدة المربية دلال ملحم

فيما وصفت حالة ابنتها بالمتوسطة، وبحسب تحديث صدر عن مستشفى نهريا فإن وضعها مستقر وهي بوعي كامل، وجرى نقلها لإجراء فحوصات وتلقي العلاجات.

وقال براميديك ومضمدة من أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا حادث طرق صعب جدا جراء اصطدام مركبتين ببعضهما، وبداخل إحداهما علقت امرأتان حيث وصفت حالة إحداهما بالحرجة وكانت بلا نبض أو تنفس، وقد أجرينا لها عمليات إنعاش، ونقلنا المصابة الأخرى بحالة متوسطة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 390 شخصا بينهم 147 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد هذا العام.