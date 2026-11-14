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14/11/2026 - 16:23

مقتل امرأة وإصابات جراء قنبلة في كفر مندا و3 إصابات بجريمة طعن في الطيبة

قتيلة ومصابون إثر إلقاء قنبلة تشظٍّ على محل تجاري في كفر مندا، كما أصيب 3 أشخاص أحدهم بحالة خطيرة بجريمة طعن في مدينة الطيبة.

مقتل امرأة وإصابات جراء قنبلة في كفر مندا و3 إصابات بجريمة طعن في الطيبة

من مكان إلقاء القنبلة على محل تجاري في كفر مندا

قتلت لينا قاسم زيدان (51 عاما) من دالية الكرمل وأصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة جراء إلقاء قنبلة يدوية على محل تجاري في كفر مندا، كما أصيب 3 أشخاص أحدهم بحالة خطيرة في جريمة طعن بمدينة الطيبة.

في كفر مندا، أُصيب أربعة أشخاص بينهم امرأة بجروح متفاوتة إثر إلقاء قنبلة تشظٍّ على محل تجاري، وقد جرى إقرار وفاة المرأة لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الجريمة، وفتحت تحقيقًا في ملابساتها، فيما لم تتّضح بعد حالة المصابين الثلاثة الآخرين.

وفي جريمة منفصلة بمنطقة الطيبة، أُصيب ثلاثة أشخاص جرّاء تعرضهم للطعن، بينهم رجل في الثلاثينيات من عمره وُصفت حالته بالخطيرة، فيما وُصفت إصابة الآخرين بالطفيفة.

ونقلت طواقم الإسعاف المصابين الثلاثة من عيادة في الطيبة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.

مصابة على الأرض جراء إلقاء القنبلة في كفر مندا

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