مقتل امرأة وإصابات جراء قنبلة في كفر مندا و3 إصابات بجريمة طعن في الطيبة

قتيلة ومصابون إثر إلقاء قنبلة تشظٍّ على محل تجاري في كفر مندا، كما أصيب 3 أشخاص أحدهم بحالة خطيرة بجريمة طعن في مدينة الطيبة.

من مكان إلقاء القنبلة على محل تجاري في كفر مندا

قتلت لينا قاسم زيدان (51 عاما) من دالية الكرمل وأصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة جراء إلقاء قنبلة يدوية على محل تجاري في كفر مندا، كما أصيب 3 أشخاص أحدهم بحالة خطيرة في جريمة طعن بمدينة الطيبة.

في كفر مندا، أُصيب أربعة أشخاص بينهم امرأة بجروح متفاوتة إثر إلقاء قنبلة تشظٍّ على محل تجاري، وقد جرى إقرار وفاة المرأة لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

أثناء إنعاش الضحية في المكان pic.twitter.com/wNOvSQHvyh — موقع عرب 48 (@arab48website) November 14, 2026

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الجريمة، وفتحت تحقيقًا في ملابساتها، فيما لم تتّضح بعد حالة المصابين الثلاثة الآخرين.

وفي جريمة منفصلة بمنطقة الطيبة، أُصيب ثلاثة أشخاص جرّاء تعرضهم للطعن، بينهم رجل في الثلاثينيات من عمره وُصفت حالته بالخطيرة، فيما وُصفت إصابة الآخرين بالطفيفة.

كفر مندا: مطاردة مركبة يشتبه بأنها للجناة ورشقها بالحجارة بعد إلقاء قنبلة على محل تجاري pic.twitter.com/SJZgKQsF54 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 14, 2026

ونقلت طواقم الإسعاف المصابين الثلاثة من عيادة في الطيبة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.