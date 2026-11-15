اتهام مواطن من المزرعة بالتجسس لصالح جهات استخباراتية إيرانية

اعتُقل المواطن وسام غالب صالح عوض من قرية المزرعة، بشبهة "التجسس لصالح جهات استخباراتية إيرانية، وتنفيذ مهام تصوير وجمع معلومات عن قواعد عسكرية ومنشآت إستراتيجية ومراكز شرطة"، فيما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده إلى المحكمة.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الأحد، اعتقال المواطن وسام غالب صالح عوض، من قرية المزرعة في منطقة عكا، بشبهة "التواصل مع جهات استخباراتية إيرانية وتنفيذ مهام تصوير وجمع معلومات استخباراتية لصالحها"، مشيرة إلى أن النيابة العامة قدمت ضده لائحة اتهام خطيرة إلى المحكمة، وطالبت بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وبحسب بيان مشترك للشرطة والشاباك، فإن التحقيق بدأ الشهر الماضي، بالتعاون بين الشاباك والوحدة المركزية في منطقة "آشر"، وانتهى إلى اعتقال عوض، وهو مواطن عربي من سكان المزرعة، بعد مداهمة منزله ومصادرة هواتف محمولة وحواسيب.

وادعت نتائج التحقيق أن "عوض بادر إلى التواصل مع جهات إيرانية عبر تطبيق (تلغرام)، وعرض خدماته عليها بدافع إيديولوجي، ورغبة في تنفيذ عملية انتقامية، من دون الحصول على مقابل مادي"، مشيرة إلى أنه "أبدى تعاطفًا" مع منظمات تصنفها إسرائيل "إرهابية"، بينها حزب الله.

ووفقًا للبيان، "نفذ المشتبه به مهام تضمنت تصوير منشآت إستراتيجية وقواعد عسكرية ومراكز للشرطة، ونقل الصور والمعلومات والإحداثيات الجغرافية إلى الجهات التي تولت تشغيله، لاستخدامها في وقت لاحق".

وأضاف البيان أن اعتقال عوض مُدد عدة مرات خلال فترة التحقيق، وأن النيابة العامة في لواء حيفا قدمت، صباح اليوم الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لائحة اتهام ضده إلى محكمة الصلح في حيفا، بالتوازي مع تقديم طلب لإبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وقالت الشرطة والشاباك إنهما ينظران بخطورة إلى أي تورط لمواطنين إسرائيليين في أنشطة من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، مؤكدين مواصلة العمل لإحباط ما وصفاه بالأنشطة الإيرانية وأنشطة التجسس المرتبطة بمنظمات تصنفها إسرائيل إرهابية.