اعتقال إبراهيم أبو جابر من منزله في كفر قاسم

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، الليلة الماضية، بروفيسور إبراهيم أبو جابر، القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح، إثر اقتحام منزله في كفر قاسم، فيما استنكر الحزب الاعتقال ووصفه بأنه ملاحقة سياسية.

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، الليلة الماضية، القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح، بروفيسور إبراهيم أبو جابر، بعد اقتحام منزله في كفر قاسم، فيما استنكر الحزب الاعتقال واعتبره ملاحقة سياسية تستهدف القيادات العربية.

واستنكر حزب الوفاء والإصلاح اعتقال القائم بأعمال رئيسه، إبراهيم أبو جابر، الذي اعتقلته قوات الأمن الإسرائيلية الليلة الماضية، إثر اقتحام منزله في مدينة كفر قاسم.

وقال الحزب، في بيان، إن اعتقال أبو جابر يأتي في سياق ما وصفه بـ"الملاحقات السياسية" التي تستهدف قيادات وشخصيات في المجتمع العربي داخل البلاد، بهدف إسكات الأصوات وترهيبها وتكميم الأفواه.

وانتقد الحزب اقتحام منزل أبو جابر واعتقاله، معتبرًا أن استدعاءه للتحقيق كان ممكنًا من دون اقتحام منزله وترويع أفراد عائلته.

وطالب الوفاء والإصلاح السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن أبو جابر وسائر معتقلي الرأي، ووقف ما وصفه بسياسة القمع والملاحقات التي تستهدف الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم.