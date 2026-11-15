اعتقال ستة مشتبهين من طمرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل محمد ياسين في كابول

اعتقال ستة شبان من طمرة، اليوم، بشبهة الضلوع في جريمة قتل محمد ياسين (22 عامًا)، الذي قُتل بإطلاق نار في بلدة كابول في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك عقب تحقيق سري استمر نحو شهر ونصف الشهر.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، ستة شبان من مدينة طمرة، بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب محمد ياسين (22 عامًا)، الذي قُتل بإطلاق نار في بلدة كابول، في 25 أيلول/سبتمبر 2026.

ضحية الجريمة محمد ياسين

وجاءت الاعتقالات عقب تحقيق سري استمر نحو شهر ونصف الشهر، إذ داهمت قوات كبيرة من الشرطة في منطقة الشمال و"حرس الحدود"، صباح اليوم، عددًا من الشقق والمجمعات التي قالت إنها استُخدمت مخابئ للمشتبهين في مناطق مختلفة من الشمال.

ونُقل المعتقلون إلى مكاتب الوحدة المركزية في منطقة الجليل لاستجوابهم، على أن يمثلوا لاحقًا أمام محكمة الصلح في عكا، حيث ستطلب الشرطة تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق، وفقًا لمستجداته.

وكان ياسين قد قُتل إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة كابول، فيما أكدت الشرطة أن المعتقلين مشتبهون فقط، وأنهم يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي يدينهم.