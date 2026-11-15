المحكمة تدين الصحافي سعيد حسنين بجميع التهم المنسوبة إليه

محكمة إسرائيلية تدين الصحافي سعيد حسنين من شفاعمرو بجميع التهم المنسوبة إليه، بينها "التواصل مع عميل أجنبي"، على خلفية مقابلة إعلامية مع قناة "الأقصى". وانتقد محاميه نمير إدلبي القرار، فيما حددت المحكمة 18 شباط/ فبراير المقبل للمرافعات بشأن العقوبة.

أدانت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، الصحافي سعيد حسنين (63 عامًا)، من مدينة شفاعمرو، بجميع بنود لائحة الاتهام المقدمة ضده، على خلفية تصريحات ومقابلة إعلامية أجراها مع قناة "الأقصى" في شباط/ فبراير 2025، فيما حددت المحكمة جلسة في 18 شباط/ فبراير المقبل للاستماع إلى المرافعات بشأن العقوبة، قبل إصدار حكمها النهائي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتشمل التهم التي أدين بها حسنين "التواصل مع عميل أجنبي" و"إظهار التضامن مع منظمة إرهابية"، على خلفية تصريحات نسبت إليه بشأن حركة حماس وطريقة تعاملها مع المحتجزين الإسرائيليين، وإشادته بالأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، وموقف الحزب الداعم للفلسطينيين.

الصحافي حسنين والمحامي إدلبي في المحكمة ("عرب 48")

وجاء قرار الإدانة خلال جلسة شهدت حضور ناشطين وصحافيين ومتضامنين مع حسنين، فيما انتقد طاقم الدفاع القرار، معتبرًا أن إدانة صحافي بتهمة التواصل مع عميل أجنبي بسبب مقابلة إعلامية علنية تثير إشكاليات قانونية تتعلق بحدود العمل الصحافي وحرية التعبير.

إدلبي: لا مبرر لإدانة صحافي بسبب مقابلة علنية

وقال محامي الدفاع عن حسنين، نمير إدلبي، في حديث لمراسلة "عرب 48"، إنه لم يتفاجأ بقرار الإدانة في ظل حملة التحريض الإعلامي التي رافقت القضية، معتبرًا أن الأجواء العامة والرأي العام قد يؤثران في قرارات القضاة.

وأوضح إدلبي أن طاقم الدفاع كان يأمل بتبرئة حسنين، أو على الأقل إسقاط تهمة "التواصل مع عميل أجنبي"، التي وصف توجيهها إلى صحافي بسبب مقابلة إعلامية علنية بأنه "غير مسبوق".

وتساءل عن الأساس القانوني لاعتبار مقابلة صحافية تواصلًا مع عميل أجنبي، مؤكدًا أنه لم يجد مبررًا موضوعيًا للإدانة بهذه التهمة، وأن الدفاع كان يأمل أن تأخذ المحكمة في الاعتبار طبيعة المقابلة والظروف المحيطة بالقضية.

إدانة الصحافي سعيد حسنين بجميع التهم المنسوبة إليه؛



محاميه نمير إدلبي يرفض قرار المحكمة المركزية في حيفا، ويتساءل كيف يمكن اعتبار مقابلة إعلامية علنية "تواصلًا مع عميل أجنبي"، معتبرًا أن القرار يأتي في ظل حملة تحريض رافقت القضية. ويؤكد في حديث لـ"عرب 48" أن جلسة المرافعة بشأن… pic.twitter.com/WP2hudsS4C — موقع عرب 48 (@arab48website) November 15, 2026

وأشار إلى أن الجلسة المقبلة، المقررة في 18 شباط/ فبراير 2027، ستُخصص لمرافعات النيابة والدفاع بشأن العقوبة، على أن تصدر المحكمة حكمها لاحقًا، وبعد ذلك سينظر طاقم الدفاع في تقديم استئناف إلى المحكمة العليا.

حداد: الإدانة تمس حرية العمل الصحافي

من جانبه، اعتبر منسق حملة التضامن مع حسنين، الناشط مراد حداد، في حديث لـ"عرب 48"، أن القضية تتجاوز شخص الصحافي إلى حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، محذرًا من تضييق متواصل على هذه الحريات، خصوصًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال حداد إن حملة التضامن واكبت جلسة المحكمة بمشاركة ناشطين وصحافيين، وإن قرار الإدانة كان متوقعًا لدى القائمين عليها، في ضوء ما وصفه بخلفية القاضي العسكرية والأجواء السياسية والإعلامية التي أحاطت بالمحاكمة.

إدانة الصحافي سعيد حسنين بجميع بنود لائحة الاتهام في المحكمة المركزية بحيفا، ومراد حداد، منسق حملة التضامن معه، يدين القرار في حديث لمراسلة "عرب 48".



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وتساءل عن كيفية اعتبار مقابلة إعلامية علنية، لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق، "تواصلًا مع عميل أجنبي"، معتبرًا أن القرار يثير تساؤلات بشأن إمكانية تجريم العمل الصحافي.

وأكد أن الحملة ستواصل متابعة القضية خلال مراحلها القضائية المقبلة، محذرًا من أن الإدانة قد تفتح المجال أمام توسيع الملاحقات بحق الصحافيين العرب بسبب عملهم الإعلامي.

من المقابلة الإعلامية إلى الاعتقال والمحاكمة

وتعود القضية إلى مقابلة أجراها حسنين مع قناة "الأقصى" في 22 شباط/ فبراير 2025، قبل أن تعيد القناة 14 الإسرائيلية بثها، ما أعقبه تحريض إعلامي ضده، ثم شكوى رسمية قدمها الناشط اليميني شاي غليك.

وفي 25 شباط/ فبراير 2025، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية حسنين بعد اقتحام منزله في شفاعمرو ومصادرة أجهزة إلكترونية وحواسيب، قبل أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضده في 13 آذار/ مارس من العام نفسه.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله، قررت المحكمة في أيار/ مايو 2025 نقله إلى الحبس المنزلي، مع فرض قيود شملت إبعاده عن شفاعمرو إلى بلدة كفر مندا.

وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، قررت المحكمة إنهاء إبعاده عن منزله وإزالة السوار الإلكتروني الذي كان يخضع له، مع الإبقاء على شروط الحبس المنزلي داخل شفاعمرو، والسماح له بالخروج لساعات محددة يوميًا، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.

وخلال المحاكمة، قدّم طاقم الدفاع شهودًا وبينات، وطعن في التهم المنسوبة إلى حسنين وظروف التحقيق معه، متمسكًا بالتمييز بين إجراء مقابلة إعلامية علنية والاتصال المحظور قانونيًا.