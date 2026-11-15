النائبة مها كركبي صباح: مسؤولية الدولة منع جرائم القتل وليس الاكتفاء بملاحقة مرتكبيها

أدانت النائبة د. مها كركبي صباح جريمة قتل لينا قاسم زيدان في كفر مندا، محمّلةً الشرطة ومؤسسات الدولة مسؤولية تفشي الجريمة، ومؤكدة ضرورة التحرك لمنع جرائم القتل ومكافحة العنف في المجتمع العربي.

أدانت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. مها كركبي صباح، جريمة قتل لينا قاسم زيدان في كفر مندا، أمس السبت، مطالبة الشرطة ومؤسسات الدولة بتحمّل مسؤولياتها في منع جرائم العنف والجريمة، وليس الاكتفاء بالتحرك بعد وقوعها.

وقدّمت كركبي صباح تعازيها لعائلة الضحية، متمنية الشفاء للمصابين، وشددت على ضرورة اعتقال المشتبهين وإنزال أشد العقوبات القانونية بحق كل من تثبت إدانته.

وقالت إن مسؤولية الدولة لا تبدأ بعد وقوع الجريمة، بل تتمثل أساسًا في منعها، معتبرة أن توفير الأمن والأمان للمواطنين حق أساسي، وأن الشرطة ومؤسسات الدولة تملك الأدوات اللازمة لجمع السلاح وملاحقة المجرمين ومحاسبتهم.

وانتقدت كركبي صباح تفشي العنف والجريمة في البلدات العربية، مشيرة إلى سهولة ارتكاب الجرائم وحرية حركة الجناة، وصولًا إلى توثيق بعض جرائم إطلاق النار ونشرها، معتبرة أن هذا الواقع يثير اتهامات للمؤسسة الأمنية بالتواطؤ، ويرتبط، بحسب قولها، بسياسات الإقصاء والإهمال والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أن مواجهة الجريمة لن تقتصر على بيانات الاستنكار، مشيرة إلى أن القائمة المشتركة ستكثف تحركاتها البرلمانية وتمارس الضغوط اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة، وشددت على أن قضية أمن المواطنين وأمانهم ستكون في صدارة أولويات عملها البرلماني.