توثيق جريمة كفر مندا: الجاني دهس لينا قاسم قبل مقتلها بانفجار القنبلة

توثيق مصور يكشف تفاصيل جديدة من جريمة قتل لينا قاسم زيدان في كفر مندا، إذ اصطدمت بها سيارة أُلقيت منها قنبلة على محل حلويات، قبل أن تُصاب بالانفجار وتسقط أرضًا. واعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين بالضلوع في الجريمة.

أظهر توثيق مصور نُشر اليوم الأحد، تفاصيل جديدة من جريمة قتل لينا قاسم - زيدان (51 عامًا)، التي وقعت أمس السبت في كفر مندا، إذ تعرضت الضحية للاصطدام بسيارة أُلقيت منها قنبلة يدوية باتجاه محل حلويات، قبل أن تُصاب جراء انفجارها وتسقط أرضًا. ويُظهر التسجيل عودة السيارة إلى موقع الجريمة ومحاولة أشخاص اعتراضها والاعتداء على ركابها.

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ويُظهر التسجيل الذي تم تداولها اليوم، الأحد، السيارة وهي تصطدم بزيدان قبيل إلقاء القنبلة، ثم وقوع الانفجار وإصابة الضحية، فيما عادت السيارة إلى الخلف باتجاه موقع الحادث، حيث حاول عدد من المارة مهاجمة الأشخاص الذين كانوا بداخلها.

توثيق للحظات إلقاء قنبلة يدوية على محل حلويات في كفر مندا، مساء السبت، في جريمة أسفرت عن مقتل لينا قاسم زيدان (51 عامًا)، من دالية الكرمل وأصلها من كفر مندا، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.



وأعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة مشتبهين بالضلوع في الجريمة، التي رفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في… pic.twitter.com/4MjzaRKLD3 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 15, 2026

ووقعت الجريمة في منطقة مكتظة بالمحال التجارية وسط كفر مندا، عندما أُلقيت قنبلة تشظٍّ على محل لبيع الحلويات، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم زيدان التي أصيبت بجراح حرجة، وأُعلن لاحقًا عن وفاتها في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

والضحية من سكان دالية الكرمل، وأصلها من كفر مندا، فيما أُصيب شخصان آخران بجروح متوسطة، ورابع بجروح طفيفة، ونُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان شاهد العيان جاد زيدان قد روى لـ"عرب 48" أنه سمع انفجارًا قويًا أثناء وجوده في مقهى مجاور، وشاهد بعد خروجه السيارة وهي تتقدم وتتراجع إلى الخلف، بينما حاول السكان إيقافها ورشقها بالحجارة، دون أن يتمكنوا من ذلك.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال ثلاثة مشتبهين بالضلوع في الجريمة، بينهم شخص تشتبه بأنه قاد السيارة التي أُلقيت منها القنبلة. كما أعلنت ضبط مركبة يُشتبه بارتباطها بالجريمة، فيما وصل المفتش العام للشرطة، داني ليفي، إلى الموقع.

وقال ليفي إن الشرطة ستلاحق المسؤولين عن الجريمة، مضيفًا: "إنها أمسية صعبة للغاية، تخرج فيها امرأة لشراء الحلويات لعائلتها ولا تعود إلى منزلها". وامتنع عن توضيح ما إذا كان المعتقلون ينتمون إلى منظمات إجرامية، لكنه توعّد بملاحقة عناصرها.

من جانبه، قال رئيس مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، لـ"عرب 48"، إن الضحية "جاءت لشراء الحلويات ووجدت نفسها ضحية لجريمة لا ذنب لها فيها"، محذرًا من محاولات فرض الإتاوات في البلدة خلال الفترة الأخيرة.

وأدانت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، مها كركبي صباح، الجريمة، معتبرة أن مسؤولية الشرطة ومؤسسات الدولة لا تقتصر على ملاحقة الجناة بعد وقوع الجرائم، بل تشمل منعها وتوفير الأمن للمواطنين.

ورفعت جريمة قتل زيدان حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2026 إلى 183 قتيلًا وقتيلة، وسط استمرار الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية بشأن إخفاقهما في مواجهة الجريمة المنظمة والعنف في البلدات العربية.