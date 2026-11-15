عرعرة النقب: اعتداء بمطرقة وأداة حادة على مساعدة في روضة أطفال واعتقال مشتبهتين

الشرطة تعتقل مشتبهتين بالاعتداء على مساعدة مربية باستخدام مطرقة وأداة حادة داخل روضة أطفال في عرعرة النقب، ما أسفر عن إصابتها بجروح طفيفة. وتشير معلومات أولية إلى خلاف عائلي وراء الاعتداء، فيما يتواصل البحث عن مشتبه بهن أخريات.

من الاعتداء على المساعدة في عرعرة النقب (تصوير شاشة)

تعرضت مساعدة مربية في روضة أطفال ببلدة عرعرة النقب، اليوم الأحد، لاعتداء عنيف باستخدام أداة حادة ومطرقة، أسفر عن إصابتها بجروح وطعنات وكدمات وُصفت بأنها "طفيفة"، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهتين بالاعتداء، وتواصل البحث عن مشتبه بهن أخريات، وسط معلومات أولية تربط الجريمة بخلاف عائلي.

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وبحسب بيان صدر عن الشرطة، اعتُقلت مشتبهتان من سكان عرعرة النقب، ونُقلتا إلى التحقيق، فيما تعتزم الشرطة طلب تمديد توقيفهما أمام المحكمة، بالتزامن مع استمرار التحقيقات والبحث عن مشتبه بهن إضافيات.

ووقع الاعتداء داخل روضة أطفال في البلدة، وتشير المعلومات إلى أن ثلاث نساء شاركن في الاعتداء، اثنتان منهن تعملان معلمتين في مدرسة ثانوية، والثالثة مساعدة مربية، فيما لم تتضح بعد تفاصيل الخلاف أو طبيعة دور كل واحدة منهن في الحادث.

وبحسب مصادر مطلعة، أُصيبت المعتدى عليها بجروح وطعنات وكدمات، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالتها بأنها "طفيفة".

وأظهرت توثيقات من موقع الحادث محاولات متكررة للاعتداء على وجهها باستخدام أداة حادة ومطرقة، دون أن تُسفر عن إصابات خطيرة، رغم عنف الاعتداء.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا عن الاعتداء، وشرعت بالتحقيق في ملابساته، إلى جانب عمليات تمشيط لتحديد هوية المشتبه بهن والوصول إليهن، قبل أن تعلن اعتقال اثنتين منهن.

ومن المقرر أن يصل إلى الروضة، غدًا الإثنين، طاقم من الأخصائيين النفسيين من وزارة التربية والتعليم، في أعقاب الاعتداء الذي وقع داخل المؤسسة التعليمية.

وأكدت الشرطة أنها تتعامل بجدية مع حوادث العنف، ولا سيما الاعتداءات على العاملين في المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أنها ستعمل على محاسبة المتورطين.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث والخلفية الكاملة للخلاف العائلي الذي تشير المعلومات الأولية إلى ارتباط الاعتداء به.