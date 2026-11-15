تظاهرة غضب في كفر مندا ضد الجريمة بعد مقتل لينا زيدان... "انفجار قرب مدرسة كاد يؤدي لكارثة أكبر"

شارك العشرات بوقفة في كفر مندا تنديداً بمقتل لينا قاسم زيدان وإصابة ثلاثة إثر تفجير قنبلة بمتجر حلويات. وأكد رئيس المجلس المحلي علي زيدان ضرورة التكاتف، بينما مددت المحكمة حبس أربعة مشتبهين، بظل وصول حصيلة القتلى إلى 183 ضحية.

شارك العشرات من أهالي كفر مندا والمنطقة، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية غاضبة عقب جريمة إلقاء قنبلة على محل حلويات في البلدة، أمس السبت، والتي تسببت بمقتل لينا قاسم - زيدان (51 عامًا) وإصابة 3 أشخاص بجراح متفاوتة.

وتحدث رئيس المجلس المحلي، علي زيدان بشأن الجريمة وأهمية تكاتف أهالي البلدة لمكافحة ظاهرة العنف والجريمة والإتاوة (الخاوة)، التي بدأت تنتشر في البلدة خلال الفترة الأخيرة، بالاضافة لحديث عدد من الشخصيات العامة والقيادية في البلدة.

ضحية الجريمة لينا قاسم زيدان

ورفع مشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل: "لا للعنف نعم للحياة" و "الجريمة لا دين لها".

جانب من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية

وجاءت الوقفة تعبيرًا عن حالة الغضب والاستنكار التي تسود أوساط الأهالي إزاء تصاعد أعمال العنف والجريمة، والمخاوف المتزايدة على سلامة المواطنين، ولا سيما في ظل وقوع الجريمة في وضح النهار وفي منطقة قريبة من إحدى المدارس.

جانب من وقفة احتجاجية في كفر مندا، عقب مقتل لينا قاسم زيدان (51 عامًا) وإصابة 3 أشخاص بجراح متفاوتة، بجريمة إلقاء قنبلة على محلّ في البلدة.



للتفاصيل: https://t.co/2mkSyOz64o pic.twitter.com/2r8cFQySvH — موقع عرب 48 (@arab48website) November 15, 2026

وشهدت الوقفة أجواءً من التوتر والغضب، تخللتها مشادات كلامية بين عدد من المشاركين، في مشهد عكس حجم الاحتقان الذي تعيشه البلدة على خلفية الجريمة الأخيرة.

"الصمت لم يعد مقبولً ونطالب بخطوات عملية"

وقال المربي عبد العلي عبد الحليم في حديث لـ" عرب 48"، إن "الوقفة تشكل صرخة احتجاجية في وجه استمرار أعمال العنف"، مؤكدا أن "ما تشهده البلدات العربية بات يهدد أمن المجتمع بأكمله".

المربي عبد العلي عبد الحليم خلال مشاركته بالتظاهرة في كفر مندا: "صرخة احتجاجية في وجه استمرار الجريمة وما تشهده البلدات العربية بات يهدد أمن المجتمع بأكمله".



للتفاصيل: https://t.co/2mkSyOz64o



- تصوير: إيناس مريح - خاصّ بـ"عرب 48" pic.twitter.com/QZ5p397vLj — موقع عرب 48 (@arab48website) November 15, 2026

وأضاف أن "جريمة الأمس، التي وقعت في وضح النهار، تمثل استهتارًا خطيرًا بحياة الإنسان"، مشيرا إلى أن "الانفجار وقع على مقربة من مدرسة، وكان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر، وسقوط عدد كبير من الضحايا، لو صادف وجود طلاب في محيط المكان".

وشدد عبد الحليم على أن "حالة الخوف باتت تطال مختلف شرائح المجتمع، حتى أن الأهالي أصبحوا يشعرون بالقلق على أبنائهم أثناء توجههم إلى المدارس"، مؤكدًا أن "الصمت لم يعد خيارا في ظل استمرار هذه الجرائم".

جانب من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية (إيناس مريح - خاصّ بـ"عرب 48")

ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية وتصعيدية لمواجهة العنف والجريمة، بما في ذلك تنظيم إضراب عام، مؤكدا أن توفير الأمن والأمان للمواطنين وعائلاتهم وأطفالهم، هو الحد الأدنى من حقوقهم.

كفر مندا موحدة في مواجهة الجريمة

من جانبه، أكد رئيس المجلس المحلي في كفر مندا، علي زيدان، أن "أهالي البلدة أظهروا شجاعة وتكاتفا خلال الاعتداء الإجرامي"، مشيدا "بموقف الشبان الذين تصدوا للمعتدين ولاحقوا السيارة التي استخدمت في تنفيذ الاعتداء".

وقال زيدان إن "ما جرى يشكل تجاوزًا خطيرًا لكل القيم الأخلاقية والدينية والإنسانية"، مشيرًا إلى أن "الأهالي وقفوا صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات".

رئيس المجلس المحلي في كفر مندا، علي زيدان: "قوة البلدة تكمن في وحدتها وتماسك أهلها"، مشيرا إلى أن "المرحلة تتطلب مواقف عملية وتضامنا حقيقيا، بعيدًا عن الشعارات والكلمات التي لا تترجم إلى خطوات على أرض الواقع".



للتفاصيل: https://t.co/2mkSyOz64o



- تصوير: إيناس مريح - خاصّ بـ"عرب… pic.twitter.com/uuClQOjd8K — موقع عرب 48 (@arab48website) November 15, 2026

وأضاف أن "الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه بهم وضبط السيارة المستخدمة في الحدث"، مؤكدا أن الإجراءات القانونية ستتواصل بحق كل من يثبت تورطه في الجريمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وشدد زيدان على "أن كفر مندا لن تقبل بفرض الخاوة على أي من أبنائها"، داعيا "الأهالي والقيادات والهيئات المحلية إلى مواصلة التكاتف والوحدة في مواجهة الجريمة والعنف".

وأكد أن "قوة البلدة تكمن في وحدتها وتماسك أهلها"، مشيرا إلى أن "المرحلة تتطلب مواقف عملية وتضامنا حقيقيا، بعيدًا عن الشعارات والكلمات التي لا تترجم إلى خطوات على أرض الواقع".

وارتُكبت الجريمة في منطقة مكتظة بالمحال التجارية وسط كفر مندا، عندما أُلقيت قنبلة تشظٍّ على محل لبيع الحلويات، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم زيدان التي أصيبت بجراح حرجة، وأُعلن لاحقًا عن وفاتها في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وكانت محكمة الصلح في الناصرة، قد مددت اعتقال 4 مشتبهين من عيلوط والرينة والزرازير، على خلفية تورطهم بتنفيذ الجريمة.

والضحية من سكان دالية الكرمل، وأصلها من كفر مندا، فيما أُصيب شخصان آخران بجروح متوسطة، ورابع بجروح طفيفة، ونُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ورفعت جريمة قتل زيدان بالإضافة إلى جريمة أُخرى ارتُكبت أمس السبت في الطيبة، حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2026 إلى 183 قتيلًا وقتيلة، وسط استمرار الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية بشأن إخفاقهما في مواجهة الجريمة المنظمة في البلدات العربية.