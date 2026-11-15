مصرع شاب في حادث اصطدام سيارة بعمود في نوف هجليل

أسفر حادث اصطدام سيارة بعمود في مدينة نوف هجليل عن مصرع شاب (21 عاما) إثر إصابته بجراح بالغة الخطورة. ويستدل من المعطيات أن 391 شخصا بينهم 148 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق هذا العام.

لقي شاب (21 عاما) مصرعه في حادث اصطدام مركبة بعمود في مدينة نوف هجليل، ليل السبت – الأحد.

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وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طاقمها وصل إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب إثر إصابته بالغة الخطورة.

وقال أفراد من الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث صعب جدا، إذ مع وصولنا إلى المكان رأينا شابا عالقا داخل مركبته وهو فاقد للوعي وعانى من إصابة بالغة الخطورة".

وأضافوا "أجرينا له الفحوص الطبية إلا أن إصابته كانت حرجة، ولم يبق أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 391 شخصا بينهم 148 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد هذا العام.