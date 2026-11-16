النصاصرة وكسيف يتضامنان مع أهالي اللد في أعقاب اعتداءات عنصرية

أجرى النائبان حسن النصاصرة وعوفر كسيف جولة تضامنية في اللد، شملت زيارة عائلة تعرضت لاعتداء ولقاء اللجنة الشعبية، وذلك في أعقاب تصاعد الاعتداءات والتحركات العنصرية في الأحياء العربية، مطالبين الشرطة بتوفير الحماية للسكان ومحاسبة المعتدين.

أجرى النائبان حسن النصاصرة (التجمع) وعوفر كسيف (الجبهة)، من القائمة المشتركة، جولة ميدانية في مدينة اللد، أمس الأحد، تضامنًا مع الأهالي في أعقاب سلسلة من الاعتداءات والتحركات الاستفزازية التي نفذتها مجموعات من اليمين الإسرائيلي المتطرف في الأحياء العربية، وسط اتهامات للشرطة بالتقاعس عن توفير الحماية للسكان.

وشملت الجولة لقاءً مع اللجنة الشعبية في اللد، إلى جانب زيارة عائلة تعرضت لاعتداء من قبل مجموعة من متطرفين يهود، وفق ما أفاد به النائبان، وذلك للاطلاع على تداعيات الاعتداءات والاستماع إلى مطالب الأهالي بشأن توفير الأمن والحماية ووضع حد للتحريض والعنف.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر في المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية تحركات نفذتها مجموعات من اليمين المتطرف في عدد من الأحياء العربية، بينها تجمعات أمام المسجد العمري الكبير وفي ساحة السوق، تخللتها هتافات وممارسات استفزازية ذات طابع عنصري.

وبلغت هذه التحركات ذروتها في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مع تنظيم ما أطلقت عليه مجموعات يمينية متطرفة اسم "مسيرة السيادة" داخل الأحياء العربية، والتي رافقتها مواجهات واعتداءات أسفرت عن إصابات واعتقالات.

وأكد النصاصرة، خلال الجولة، أن ما تشهده اللد لا يمكن التعامل معه باعتباره حوادث متفرقة أو احتكاكات عابرة، بل يأتي في سياق تصاعد التحريض العنصري ضد المواطنين العرب ومحاولات ترهيبهم في أحيائهم ومدنهم.

وشدد على أن مسؤولية حماية السكان تقع على عاتق الشرطة والسلطات الرسمية، مطالبًا بوضع حد للاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، بدلًا من ترك الأهالي في مواجهة مجموعات متطرفة تهدد أمنهم وسلامة عائلاتهم وممتلكاتهم.

وأضاف أن حق المواطنين العرب في العيش بأمان وكرامة في مدينتهم حق أساسي، لا يجوز إخضاعه للاعتبارات السياسية، مؤكدًا أن أهالي اللد ليسوا وحدهم، وأن النواب والقوى السياسية والشعبية سيواصلون متابعة أوضاعهم ونقل مطالبهم إلى المؤسسات الرسمية.

من جانبه، قال النائب عوفر كسيف إنه زار، برفقة النصاصرة، عائلة تعرضت لاعتداء من قبل متطرفين يهود، ووصف المعتدين بأنهم "إرهابيون يهود"، محملًا حكومة بنيامين نتنياهو وأتباع التيار الكهاني مسؤولية تشجيع مناخ العنف والعنصرية، بحسب تعبيره.

وأضاف كسيف أن الزيارة جاءت لإعلان التضامن مع العائلة والتنديد بالعنف والعنصرية، والمطالبة بأن تقوم الشرطة بواجبها في حماية المواطنين وملاحقة المعتدين، بصرف النظر عن خلفياتهم أو الجهات التي تدعمهم.

وختم كسيف بالتشديد على ضرورة إحداث تغيير جذري وعميق، مؤكدًا التزامه بالعمل من أجل تحقيق ذلك.

وأكد النائبان أن التضامن مع أهالي اللد ومتابعة الاعتداءات التي يتعرضون لها لن يقتصرا على جولة ميدانية، بل سيستمران من خلال التحرك السياسي والشعبي للمطالبة بحماية السكان وصون حقوقهم وأمنهم.