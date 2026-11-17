أُصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة وغير مستقرة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للدهس على شارع 334 بالقرب من بلدة "دوروت" بالنقب، ونُقل إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان لتلقي العلاج.

من مكان الحادث في النقب، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أُصيب شاب يبلغ نحو 20 عامًا بجروح خطيرة وغير مستقرة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للدهس من قبل سيارة على شارع 334، بالقرب من بلدة "دوروت" في صحراء النقب، جنوبي البلاد.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بأن بلاغًا ورد إلى مركز الطوارئ عند الساعة 7:36 صباحًا، حول إصابة عابر سبيل في حادث دهس، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في المكان، قبل نقله إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان.

وقال مسعفون وصلوا إلى موقع الحادث إنهم عثروا على الشاب فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده، وشرعوا فورًا في تقديم العلاج الطبي، الذي شمل المساعدة في التنفس وإعطاء الأدوية، قبل نقله بسيارة علاج مكثف إلى المستشفى.

وأضافوا أن سائق السيارة خضع للفحص الطبي في المكان، ولم تكن هناك حاجة إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث وملابساته.