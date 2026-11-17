طالبت النائبة مها كركبي صباح بلدية كرميئيل والشرطة بالتحرك الفوري، إثر خط شعارات عنصرية تدعو لقتل العرب على بناية سكنية بالمدينة، داعية لفتح تحقيق جاد وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وعقد جلسة عاجلة لضمان أمن وسلامة السكان.

طالبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. مها كركبي صباح، بلدية كرميئيل والشرطة بالتحرّك الفوري، إثر خطّ شعارات عنصرية معادية للعرب على بناية يسكنها عرب في المدينة.

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته القائمة المشتركة، اليوم الثلاثاء، وأشار إلى أنه "في أعقاب توجّه عدد من المواطنين العرب من سكان مدينة كرميئيل، إثر العثور على كتابات عنصرية وتحريضية باللغة العبرية تحمل عبارة ’الموت للعرب’ على جدران بناية يسكنها عرب في المدينة؛ وجّهت النائبة مها كركبي رسالة عاجلة إلى رئيس بلدية كرميئيل، موشيه كونينسكي، وقيادة الشرطة في لواء الشمال ومحطة شرطة كرميئيل، مطالبة بتحرّك فوري وحازم لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة".

وأكدت النائبة كركبي أن "خطّ هذه الشعارات العنصرية في الحيّز العام ليس مجرد عمل تخريبي عابر، بل جريمة كراهية خطيرة تمسّ مباشرةً بأمن المواطنين العرب من سكان المدينة وزوّارها وسلامتهم".

وحذّرت من أن "الصمت أو التهاون في التعامل مع هذه الحوادث يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والتهديدات".

وشدّدت كركبي على "ضرورة فتح تحقيق جاد وملاحقة الجناة، مطالبةً الشرطة بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، وكشف هوية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، دون إغلاق الملفات بذريعة ’عدم معرفة الفاعل’"، إلى جانب اتخاذ خطوات وقائية لضمان سلامة المواطنين العرب في المدينة.

كما طلبت النائبة كركبي عقد جلسة عاجلة مع رئيس بلدية كرميئيل، لبحث الحادثة والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الاعتداءات العنصرية، ومنع تكرارها.

واختتمت كركبي بالتأكيد على أنها ستواصل متابعة القضية مع الجهات المسؤولة، حتى محاسبة المتورطين، وضمان عدم التهاون مع مثل هذه الاعتداءات.