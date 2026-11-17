اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، شابًا (24 عامًا) من الرينة، للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل آلاء عثاملة - سيدي (33 عامًا)، التي قُتلت بإطلاق نار أمام أعين طفلتيها في آذار/ مارس الماضي، وذلك بعد أن سلّم نفسه للشرطة.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال شاب يبلغ من العمر 24 عامًا من بلدة الرينة، للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل الشابة آلاء عثاملة - سيدي (33 عامًا)، التي قُتلت بإطلاق نار أمام أعين طفلتيها بينما كنّ في مزرعة للخيول في آذار/ مارس الماضي.

وقالت الشرطة إن المشتبه به سلّم نفسه صباح اليوم إلى مركز الشرطة، بعد أشهر من عمليات البحث والملاحقة التي أعقبت الجريمة، التي وقعت يوم 24 آذار/ مارس 2026، حين أُطلقت النار على الضحية أثناء وجودها خارج منزلها في الرينة.

الضحية آلاء عثاملة - سيدي

وأضافت أن الوحدة المركزية في منطقة المروج، التابعة للواء الشمال، تولّت التحقيق في القضية منذ وقوع الجريمة، وعملت خلال الأشهر الماضية على تعقّب المشتبه به وجمع الأدلة.

وأشارت إلى أن الشاب اعتُقل عقب تسليم نفسه، ونُقل إلى مكاتب الوحدة المركزية لمواصلة التحقيق معه، فيما من المقرر أن تطلب الشرطة من محكمة الصلح في الناصرة، خلال وقت لاحق اليوم، تمديد اعتقاله.

وتأتي عملية الاعتقال بعد نحو ثمانية أشهر من الجريمة التي هزّت بلدة الرينة، وأسفرت عن مقتل الأم أمام طفلتيها، فيما لا تزال ملابسات الجريمة ودوافعها قيد التحقيق.