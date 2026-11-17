أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 5856 قرب بلدة برطعة بمنطقة وادي عارة عن مصرع الشابة ياسمين مراد جرامنة (20 عاما) من بلدة المقيبلة. 152 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق هذا العام.

لقيت الشابة ياسمين مراد جرامنة (20 عاما) من بلدة المقيبلة في حادث طرق وقع قرب برطعة بمنطقة وادي عارة، الثلاثاء.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث على شارع 5856، وقدم عمليات الإنعاش للشابة إلا أن إصابتها كانت بالغة الخطورة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاتها في المكان.

الفقيدة ياسمين جرامنة

وقال أفراد من الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث طرق مروّع بين مركبتين تعرضتا لأضرار كبيرة، إذ كانت شابة فاقدة للوعي وعالقة بلا نبض أو تنفس مع إصابة بالغة الخطورة".

وأضافوا "بدأنا بتقديم عمليات إنعاش لها مع أعمال تخليصها، إلا أننا اضطررنا لإقرار وفاتها في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 395 شخصا بينهم 152 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد هذا العام.