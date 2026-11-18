جولة ميدانية للمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، لمتابعة أوامر الهدم والإخلاء التي وزعت من قبل السلطات الإسرائيلية. جرى خلالها الاستماع إلى أوضاع الأهالي والتحديات التي يواجهونها.

أجرى المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، الثلاثاء، جولة ميدانية شملت عددا من القرى مسلوبة الاعتراف في أعقاب توزيع أوامر هدم وإخلاء.

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والتقى وفد المجلس بممثلي اللجان المحلية، واستمع إلى أوضاع الأهالي والتحديات التي يواجهونها في ظل تصاعد إجراءات الهدم والإخلاء.

وشارك في الجولة المدير العام للمجلس سليمان الهواشلة، الذي أكد خلال لقائه رؤساء اللجان المحلية أن المجلس ينتقد هذه السياسات والإجراءات، ويستنكر استغلال السلطات للمرحلة السياسية الراهنة لتكثيف الضغوط على سكان القرى مسلوبة الاعتراف، من خلال تصعيد إجراءات الهدم والإخلاء.

كما استعرض ممثلو المجلس خطة الاعتراف بالقرى التي يعمل المجلس على تطويرها ودفعها قدما، مؤكدين استمرار العمل على المسارات المهنية والقانونية والسياسية من أجل تحقيق الاعتراف بالقرى وضمان حقوق سكانها على أراضيهم.

وشدد ممثلو المجلس على أن الثبات والصمود، رغم الظروف والتحديات الصعبة، يشكلان ركيزة أساسية في مسيرة النضال التي يخوضها أهالي النقب، وخصوصا سكان القرى مسلوبة الاعتراف من أجل تحقيق حقوقهم والاعتراف بقراهم على أراضيهم التاريخية.