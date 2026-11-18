ينظم معهد البحوث التطبيقية في جمعية الجليل مؤتمره العلمي السنوي يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتضمن برنامج المؤتمر ثلاث جلسات علمية. ودعت الجمعية الباحثين والطلاب والمهتمّين بالعلوم والبحث التطبيقي إلى حضور مؤتمرها العلمي السنوي والمشاركة في نقاشاته.

يستعدّ معهد البحوث التطبيقية في جمعية الجليل لعقد مؤتمره العلمي السنوي يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، في قاعة مؤتمرات جمعية الجليل في شفاعمرو.

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وسيتيح المؤتمر للباحثين والطلاب فرصة الاطّلاع على مستجدات الأبحاث في المعهد، وتبادل الخبرات، ومناقشة الأبحاث في مجالات البيئة والزراعة والطاقة والصحة.

يستهلّ رئيس المؤتمر د. إبراهيم كنانة، والمدير العلمي لمعهد البحوث التطبيقية د. نضال مصالحة، أعمال المؤتمر بكلمتين ترحيبيّتين. ويُلقي بروفيسور أوفير بنيامين، من جامعة "تل حاي" في كريات شمونة، المحاضرة الافتتاحية، التي تتناول تصميم بنية الأغذية انطلاقًا من مواد خام مستدامة، وتأثير هذه البنية في إدراك خصائص الطعام الحسّية أثناء تناوله. وتعقبها محاضرة لد. تيغست ليفي، من شركة "Syntezza Bioscience"، تستعرض فيها آلية عمل تقنيات "كريسبر-كاس" وتطبيقاتها الميدانية في البحوث الزراعية والبيئية.

يتضمّن برنامج المؤتمر ثلاث جلسات علمية. تُخصَّص الجلسة الأولى بعنوان "البيئة والزراعة المستدامة: من الموارد إلى الحلول"، لعرض ثلاثة أبحاث تتناول تحويل مخلفات تربية الأغنام والماعز إلى سماد عضوي، ودراسة أثر ملوحة التربة في امتصاص الجذور للماء وقدرة النبات على تحمّل الإجهاد الملحي، وتطوير أنظمة كبسلة دقيقة تتيح التحكّم في إطلاق المواد الفعّالة المستخدمة في الزراعة.

وستستعرض الجلسة الثانية بعنوان "تقنيات متقدّمة في مجالي الطاقة النظيفة والصحة"، أبحاثًا حول تطوير أغشية فائقة الرقة لفصل الغازات واحتجاز الكربون، والتنوّر الصحي الرقمي في المجتمع العربي في إسرائيل، وتطوير مجسّات جزيئية تجمع بين التصوير والعلاج.

أما الجلسة الثالثة وهي بعنوان "البحث التطبيقي في مجالات المواد والصحة والبيئة"، فستتناول تطبيقات المواد الضوئية القائمة على الكربون، ودراسة استخدام مستخلصات مياه معاصر الزيتون في أبحاث صحة الأغنام والماعز، وتطوير تركيبة طبيعية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. وستُختتم الجلسة بمحاضرة حول تقنيات التطهير المتقدّمة لإزالة مسبّبات الأمراض الميكروبية وعوامل مقاومة المضادات الحيوية من مياه الصرف الصحي المعالَجة.

وسيتخلّل المؤتمر عرض ملصقات علمية، لإتاحة المجال أمام المشاركين لمناقشة الأبحاث مع مقدّميها. وتدعو جمعية الجليل الباحثين والطلاب والمهتمّين بالعلوم والبحث التطبيقي إلى حضور مؤتمرها العلمي السنوي والمشاركة في نقاشاته، والاطّلاع على مستجدات الأبحاث في مجالات البيئة والزراعة والطاقة والصحة.