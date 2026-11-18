أُجبر المواطن محمد أبو العيلة من قرية عرعرة بالمثلث على هدم منزله قيد الإنشاء ذاتيا، امتثالا لقرار محكمة إسرائيلية، وتفاديا لتنفيذ السلطات عملية الهدم وتحميله غرامة وتكاليف مالية باهظة قد تصل إلى نحو 480 ألف شيكل.

أُجبر المواطن محمد أبو العيلة، من قرية عرعرة في منطقة المثلث، على هدم منزله قيد الإنشاء ذاتيًا، امتثالا لقرار صادر عن محكمة إسرائيلية، يقضي بهدم المنزل، تحت طائلة تنفيذ الهدم بواسطة السلطات الإسرائيلية، وتحميله تكاليف مالية باهظة.

وجاء هدم المنزل بعد صدور قرار المحكمة الذي ألزم أبو العيلة بتنفيذ عملية الهدم بنفسه، وإلا فإن السلطات الإسرائيلية ستتولى تنفيذها، مع تحميله غرامة وتكاليف مالية قد تصل إلى نحو 480 ألف شيكل.

واضطر أبو العيلة إلى هدم منزله قيد الإنشاء بيديه، ليضطر بذلك إلى إزالة منزله قبل استكمال بنائه.

ويأتي هدم المنزل في عرعرة بمنطقة المثلث، ليضاف إلى حالات الهدم الذاتي التي يُضطر فيها أصحاب المنازل إلى تنفيذ قرارات الهدم بأنفسهم، خشية تحمل التكاليف المالية المرتفعة المترتبة على تنفيذها بواسطة السلطات الإسرائيلية.