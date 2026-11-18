قُتل شاب (22 عامًا) وأصيب اثنان آخران بجروح متوسطة، جراء جريمة إطلاق نار وقعت بعد انتصاف الليل في دالية الكرمل. ورجحت الشرطة أن تكون خلفية الحادث جنائية، وفتحت تحقيقًا في ملابساته.

من مكان الجريمة في دالية الكرمل (مصدر الصورة: "نجمة داود الحمراء")

قُتل شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وأصيب رجل وشاب آخران بجروح متوسطة، جراء تعرضهم لإطلاق نار في بلدة دالية الكرمل، بعد انتصاف الليل.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" بأن طواقمها تلقت بلاغًا عند الساعة 00:13، حول إصابة ثلاثة أشخاص في البلدة، حيث وصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وأقرت وفاة الشاب بعد أن عثرت عليه فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات نافذة في جسده.

وأضافت أن الطواقم قدمت الإسعافات الأولية لمصابين آخرين، أحدهما رجل يبلغ نحو 30 عامًا والآخر شاب في الرابعة والعشرين من عمره، ووصفت حالتهما بالمتوسطة والمستقرة، قبل نقلهما إلى مستشفيي رمبام وكرمل لتلقي العلاج.

من جانبها، قالت الشرطة إن أفراد محطة "نيشر" فتحوا تحقيقًا في ملابسات حادث إطلاق النار، مشيرة إلى أن خلفية الحادث يُرجح أن تكون جنائية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته وتحديد هوية الضالعين فيه.

185 قتيلًا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 185 قتيلًا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، وذلك في أعقاب جريمة القتل التي وقعت فجر اليوم في دالية الكرمل، وأسفرت عن مقتل شاب يبلغ 22 عامًا.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار في البلدات العربية، واتساع دائرة الجريمة التي تحصد مزيدًا من الأرواح، وسط تزايد مشاعر الخوف وانعدام الأمن والأمان بين المواطنين.

وتتواصل في المقابل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية إخفاقهما في التصدي للجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المجرمين والمتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتحمّل قيادات وفعاليات عربية السلطات الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الجريمة واستمرار نزيف الدم، في ظل غياب سياسات وإجراءات جدية وفاعلة توفر الحماية للمواطنين وتضع حدًا لحالة العنف المستشرية في البلدات العربية.