أطلق "كرامة - المركز لمناهضة العنصرية في إسرائيل"، حملة توعوية بعنوان "ما هي العنصرية؟"، تتضمن 20 بطاقة تعريفية وتوضيحية، وتهدف إلى مساعدة المواطنين الفلسطينيين على التعرف إلى أشكال العنصرية ورصد مظاهرها ومواجهتها.

أطلق "كرامة - المركز لمناهضة العنصرية في إسرائيل"، أمس الثلاثاء، حملة توعوية بعنوان "ما هي العنصرية؟"، تهدف إلى رفع الوعي بمفهوم العنصرية وأشكالها المختلفة، ومساعدة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على التعرف إلى الممارسات والمواقف العنصرية التي قد يتعرضون لها ورصدها.

وقال المركز إن إطلاق الحملة يأتي في ظل تصاعد مظاهر العنصرية والتحريض ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، واتخاذها أشكالًا أكثر حدة وانتشارًا، لا سيما في ظل خطاب التحريض الصادر عن سياسيين ووسائل إعلام وشخصيات مؤثرة في الرأي العام، وما يرافقه من تداعيات تصل إلى الاعتداءات الجسدية والإساءات اللفظية ومحاولات إلحاق الأذى بالمواطنين.

وتتألف الحملة من 20 بطاقة توعوية، تتوزع على مرحلتين؛ تتناول الأولى، عبر عشر بطاقات، تعريف العنصرية بمفهومها العام وأنواعها المختلفة، فيما تستعرض المرحلة الثانية، من خلال عشر بطاقات إضافية، أمثلة من الحياة اليومية والعامة توضح كيفية تجلي كل نوع من أنواع العنصرية.

وتهدف الحملة إلى توضيح الفروق بين أشكال العنصرية، بما فيها العنصرية الشخصية والعامة والمؤسساتية والمؤسسية، ومساعدة المواطنين على تحديد الممارسات العنصرية التي يواجهونها، سواء كانت قائمة على خلفيات سياسية أو دينية أو عرقية أو قومية أو إثنية.

وفي ختام الحملة، دعا المركز المتابعين إلى مشاركة تجاربهم والمواقف العنصرية التي تعرضوا لها، بهدف توثيق هذه الحالات وتسليط الضوء عليها، وتعزيز الوعي الجماهيري بمخاطر العنصرية والعمل على مواجهتها والحد من انتشارها.