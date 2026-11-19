اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الناشط أحمد عبد الحليم، عقب منشور على "فيسبوك" انتقد فيه الرئيس يتسحاك هرتسوغ، على خلفية زيارته إلى كفر مندا، ومواقفه السياسية والحرب على غزة.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، الناشط أحمد عبد الحليم، عقب نشره منشورًا عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، انتقد فيه الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، على خلفية زيارته إلى قرية كفر مندا.

وكان عبد الحليم قد تساءل في منشوره عن دوافع زيارة هرتسوغ إلى المجتمع العربي، ووجّه انتقادات لاذعة لأدائه ومواقفه السياسية، معتبرًا أنها تتناقض مع دوره المفترض رئيسًا لجميع المواطنين في البلاد.

وتناول المنشور مواقف هرتسوغ عقب انتخابات الكنيست، ولا سيما دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي دعوة رأى عبد الحليم أنها تُقصي الأحزاب العربية عن التأثير في تشكيل الحكومة، رغم تمثيلها شريحة واسعة من المواطنين العرب.

المنشور على الفيسبوك

كما انتقد مواقف الرئيس الإسرائيلي وتصريحاته خلال الحرب على قطاع غزة، متهمًا إياه بتبرير استهداف المدنيين، ومعبّرًا عن رفضه لمواقفه إزاء الحرب.

ودعا الناشط المواطنين إلى التعبير عن رفضهم لزيارة هرتسوغ إلى كفر مندا، من خلال الاحتجاج ورفع الشعارات المنددة بمواقفه، كما انتقد القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج في المجتمع العربي.

ويأتي اعتقال عبد الحليم في أعقاب نشر المنشور، فيما لم تتضح حتى الآن الشبهات الرسمية المنسوبة إليه، أو طبيعة الإجراءات القانونية التي اتُخذت بحقه.