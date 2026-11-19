اجتماع للجنة المتابعة في اللد إثر تصاعد استفزازات المستوطنين واعتداءاتهم على الأهالي في المدينة خلال الأيام والأسابيع الأخيرة. وحذر المشاركون من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب.

عقدت لجنة المتابعة العليا، الخميس، اجتماعًا في المسجد العمري الكبير بمدينة اللد، على خلفية تصاعد استفزازات المستوطنين واعتداءاتهم على الأهالي في المدينة خلال الأيام والأسابيع الأخيرة.

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وشارك في الاجتماع أعضاء لجنة المتابعة واللجنة الشعبية في مدينة اللد، إلى جانب عدد من القيادات العربية.

وبحث المشاركون خلال الاجتماع تصاعد استفزازات المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين العرب في مدينة اللد خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الأحداث التي شهدتها مدينة كفر قاسم الليلة الماضية.

وحذّر المشاركون من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب، وتحديدًا بعد إحراق مسجد في قرية الدحي، وعملية الدهس التي نفذها مستوطن إرهابي في مدينة كفر قاسم، فضلًا عن الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين العرب.

كما طالب المشاركون بالإفراج عن القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح بروفيسور إبراهيم أبو جابر، الذي اعتُقل قبل عدة أيام بشبهة التواصل مع عميل أجنبي على خلفية الانتخابات الأخيرة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن عقدت لجنة المتابعة، الأسبوع الماضي، اجتماعًا طارئًا في مدينة الطيبة، على خلفية مخططات مصادرة الأراضي في المدينة.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، لـ"عرب 48"، إنه "بحثنا خلال الاجتماع العديد من القضايا التي تشهدها مدينة اللد، إلى جانب ما يعانيه المجتمع العربي من تفشٍ للجريمة، والاعتداءات المتواصلة التي ينفذها المستوطنون بحق المواطنين العرب في اللد وكفر قاسم والدحي، فضلًا عن التصريحات العنصرية التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".

وأضاف أن "التحريض العنصري الذي يقوده نتنياهو والجوقة المحيطة به، تحوّل إلى اعتداءات عنصرية فعلية ضد المجتمع العربي، بدءًا من الإرهابي العنصري المحاضر في جامعة بار إيلان، الذي خطط لقتل المئات من العرب، وصولًا إلى ما شهدته الدحي وكفر قاسم واللد من اعتداءات، ولذلك عقدنا هذا الاجتماع في اللد، في ظل تصاعد الاعتداءات الفاشية والعنصرية".

رئيس لجنة المتابعة العليا د. جمال زحالقة يتحدث لـ"عرب 48" بعد اجتماع في اللد: "التحريض العنصري الذي يقوده نتنياهو والجوقة المحيطة به، تحول إلى اعتداءات عنصرية فعلية ضد المجتمع العربي. اتخذنا سلسلة من القرارات وإعداد ثلاث أوراق تتناول الجريمة المنظمة والأوضاع في النقب والتحريض… pic.twitter.com/0XnMQNU5Jq — موقع عرب 48 (@arab48website) November 19, 2026

وحول القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع، أوضح زحالقة "اتخذنا سلسلة من القرارات، من بينها عقد لقاءات مع ممثلي عدد من السفارات في مدينة يافا، وإعداد ثلاث أوراق لتقديمها إلى السفارات، الأولى تتناول قضية الجريمة المنظمة، والثانية الأوضاع في النقب، فيما تتطرق الثالثة إلى التحريض العنصري الممنهج ضد المجتمع العربي".

وحمّل زحالقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية عن هذه الاعتداءات، قائلا "نتنياهو هو المسؤول عن هذه الاعتداءات، التي تأتي نتيجة مباشرة للتحريض المتواصل ضد المواطنين العرب".

وختمت حديثه بالقول "نحن لا نخاف، وعلينا الصمود مهما حصل، والتصدي لهذه الهجمة العنصرية. لن نساوم على مواقفنا وهويتنا وتمسكنا بأرضنا ووطننا. نحن هنا لنبقى، ونحن أصحاب الأرض".

وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حسن النصاصرة، لـ"عرب 48"، إن "انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل التحريض الممنهج ضد المجتمع العربي، الذي تمارسه وسائل الإعلام الإسرائيلية وأعضاء الحكومة المتطرفة، إذ شهدت مدينة اللد نتيجة لهذا التحريض، موجة من الاعتداءات والتحريض العنصري من قبل المستوطنين".

النائب حسن النصاصرة يتحدث لـ"عرب 48" بعد اجتماع في اللد: "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنفسه يحرّض ضد المواطنين العرب في الداخل، إلى جانب أعضاء حكومته المتطرفين، وللأسف، فإننا نتوقع تصاعد وتيرة هذه الاعتداءات بحق المواطنين العرب في ظل استمرار التحريض العنصري ضدنا" pic.twitter.com/6Zn8j0SIYb — موقع عرب 48 (@arab48website) November 19, 2026

وأضاف "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنفسه يحرّض ضد المواطنين العرب في الداخل، إلى جانب أعضاء حكومته المتطرفين، وللأسف، فإننا نتوقع تصاعد وتيرة هذه الاعتداءات بحق المواطنين العرب في ظل استمرار التحريض العنصري ضدنا".