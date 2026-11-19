اعتدت عناصر من الشرطة على الشاب بشار العطاونة واعتقلته بطريقة مهينة وعنيفة، وفي الأثناء تدخل النائب حسن النصاصرة وجرى التهجم عليه، ووصف ما جرى بأنه يعكس سياسة القمع والترهيب من قبل الشرطة والوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

أدان النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حسن النصاصرة، بشدة اعتداء عناصر من الشرطة على الشاب بشار العطاونة واعتقاله بطريقة مهينة وعنيفة، مؤكدا أن ما جرى يشكل انتهاكا خطيرا لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

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وشهدت الحادثة مواجهة مباشرة بين النائب النصاصرة وأحد عناصر الشرطة، بعد تدخله احتجاجًا على الاعتداء على الشاب وطريقة اعتقاله، حيث تعرّض النائب بدوره لتهجّم من قبل الشرطي.

مواجهة مباشرة بين النائب حسن النصاصرة وأحد عناصر الشرطة، بعد تدخله احتجاجا على الاعتداء على شاب وطريقة اعتقاله، حيث التعرض النصاصرة لتهجم من قبل الشرطي pic.twitter.com/j1BsI2qT6Z — موقع عرب 48 (@arab48website) November 19, 2026

وأكد النائب النصاصرة أن "هذه الممارسات ليست معزولة عن النهج العام الذي تتبعه الشرطة تجاه المواطنين العرب، بل تعكس سياسة القمع والترهيب التي تتفاقم في ظل الوزير الفاشي إيتمار بن غفير، الذي منح الغطاء السياسي لمثل هذه التصرفات".

وأضاف "لن نقبل بأن تتحول الشرطة إلى أداة لإذلال المواطنين والاعتداء عليهم، ولن نسمح بأن تصبح هذه الممارسات أمرًا اعتياديًا. سنواجه هذه السياسة بكل الوسائل البرلمانية والقانونية المتاحة، وسندرس تقديم شكوى رسمية إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، بشأن الاعتداء الوحشي على الشاب بشار العطاونة، وكذلك التهجم على عضو كنيست أثناء قيامه بواجبه".

وشدد النائب النصاصرة على أن كرامة المواطنين وحقوقهم ليست منّة من الشرطة أو من وزيرها، وأن أي اعتداء عليها يستوجب المحاسبة، لا التغطية والتبرير.