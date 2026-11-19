تمديد اعتقال القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح بروفيسور إبراهيم أبو جابر من كفر قاسم حتى يوم الأحد المقبل، وقال المحامي خالد الزبارقة إن المحكمة قالت لمندوب الشرطة إن الملف ضعيف بكافة المعايير وأن عليها استكمال التحقيق حتى الأحد.

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون عصر، الخميس، اعتقال القائم بأعمال حزب الوفاء والإصلاح، بروفيسور إبراهيم أبو جابر من مدينة كفر قاسم، لمدة 3 أيام إضافية لغاية يوم الأحد المقبل.

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وقال المحامي خالد الزبارقة الموكل بالدفاع عن أبو جابر من أمام المحكمة بعد تمديد الاعتقال، إن "جلسة اليوم تضمنت الكثير من التفاصيل المتعلقة بملف أبو جابر، وبعد هذه الجلسة أستطيع القول إننا أمام ملف ضعيف جدا وكانت هناك ملاحظات وجهتها المحكمة إلى مندوب الشركة وقالت له بشكل واضح إن الملف ضعيف قانونيا من ناحية الوقائع والبنود القانونية".

المحامي خالد الزبارقة بعد تمديد اعتقال بروفيسور إبراهيم أبو جابر حتى يوم الأحد "المحكمة وجهت ملاحظات لمندوب الشرطة وقالت إن الملف ضعيف بكافة المعايير وأن عليها استكمال التحقيق معه حتى ذلك الحين، ونحن إذ نطالب الشرطة والمخابرات بالتعامل معه بالمستوى المطلوب حفاظا على صحته وسلامته… pic.twitter.com/t4FuDqkut0 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 19, 2026

وأضاف "القاضي قرر التمديد لغاية يوم الأحد وطلب إنهاء مجريات التحقيق حتى ذلك الحين، وقال بشكل واضح إنه إذا أرادت الشرطة تقديم طلب إضافي لتمديد اعتقال بروفيسور إبراهيم أبو جابر عليها أن تتوجه قبل ذلك إلى النيابة العامة وأخذ رأيها في الموضوع، ما يعني أننا أمام قضية ضعيفة بكل المعايير".

وأشار الزبارقة إلى أن "بروفيسور أبو جابر يبلغ من العمر ما يقارب 70 عاما، وهو يعاني من عدد من الأمراض ولذلك نحن نطالب جهات التحقيق سواء على مستوى المخابرات أو الشرطة بالتعامل معه بالمستوى المطلوب حفاظا على صحته وسلامته وعدم ممارسة أي ضغوطات بحقه، خصوصا بعدما أوضحت المحكمة أن هذا الملف ضعيف قانونيا وعليهم أن ينهوا التحقيق بشكل سريع، لذلك اقتضى التنويه ونحن نسجل الآن ما نقوله مثلما قمنا بذلك في جلسة المحكمة".

وكانت المحكمة قد مددت اعتقاله، الأربعاء، حتى اليوم رغم طلب الشرطة التمديد لمدة 8 أيام، علمًا أن جلسة المحكمة عقدت بغياب أبو جابر إثر نقله إلى المستشفى.

ويعود اعتقال بروفيسور إبراهيم جابر إلى يوم السبت الماضي، بعد مداهمة واقتحام منزله من قبل قوات أمنية. فيما استنكر حزب الوفاء والإصلاح الاعتقال ووصفه بـ"الملاحقات السياسية" التي تستهدف قيادات وشخصيات في المجتمع العربي بهدف إسكات الأصوات وترهيبها وتكميم الأفواه.