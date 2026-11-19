تمديد اعتقال المستوطن الإرهابي منفذ عملية الدهس في كفر قاسم التي أسفرت عن عدد من المصابين بينهم نساء حتى يوم الإثنين المقبل، فيما ادعت الشرطة أن "الشبهات تتعزز حاليا بقيادته تحت تأثير المخدرات دون وجود مؤشرات لخلفية قومية".

من مكان عملية الدهس، ليل الأربعاء - الخميس ("عرب 48")

مددت المحكمة اليوم، الخميس، السائق اليهودي المتطرف منفذ عملية الدهس في مدينة كفر قاسم الليلة الماضية، التي أسفرت عن عدة إصابات إحداها وصفت بالخطيرة.

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وأفيد بأنه جرى تمديد اعتقال منفذ العملية لمدة 5 أيام، وذلك حتى يوم الإثنين المقبل.

وادعت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، أن "الشبهات تتعزز حاليا بقيادته تحت تأثير المخدرات دون وجود مؤشرات لخلفية قومية".

وفرضت المحكمة أمر حظر نشر شاملا على هوية المشتبه به وتفاصيله حتى إشعار آخر.

ونفذت عملية الدهس ليل الأربعاء – الخميس من قبل مستوطن إرهابي، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بينهم 3 نساء بجراح متفاوتة الخطورة.

وأكدت اللجنة الشعبية في كفر قاسم، أن الدهس "عملية إرهابية"، بينما لم تستبعد البلدية "روايات أخرى" مناقضة لرواية الشرطة التي ادعت أن سائق المركبة اليهودي "نفذ ذلك تحت تأثير السموم".