تظاهر العشرات في مدينة حيفا، مساء الخميس، تضامنا مع سكان قطاع غزة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار والقصف والفيضانات، واحتجاجا على الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان وسورية.

شارك العشرات، مساء الخميس، في مظاهرة احتجاجية في الحي الألماني في مدينة حيفا، تضامنا مع سكان قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة وحصار التجويع، والفيضانات التي تزيد من خطر الموت على ملايين الأشخاص.

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تدهور إنساني حاد وتهجير مستمر في غزة

وأشار المشاركون في الوقفة إلى أن الوضع الإنساني في غزة يشهد تفاقما متواصلا نتيجة ما وصفوه بـ"العمل الممنهج والوحشي"، لافتين إلى استمرار القصف اليومي، بما في ذلك القصف المكثف لمستشفى ناصر، إلى جانب المنع المتعمد لوصول المقومات والوسائل الأساسية اللازمة لبقاء الناجين والنازحين في ظل ظروف الشتاء القاسية، واستمرار عمليات النزوح الداخلي.

مطالب ورفض لتوسع الاعتداءات والانتهاكات

وأكد المتظاهرون أن احتجاجهم يشمل أيضا التنديد باستمرار الهجمات والاعتداءات في لبنان وسورية والضفة الغربية، وما يرافق ذلك من اعتداءات المستوطنين تحت إشراف جيش الاحتلال، والاعتقالات الإدارية والانتهاكات والتعذيب داخل السجون، مشيرين إلى أن تفشي الإجرام والقتل بتشجيع من السلطات يفاقم حالة الخوف وانعدام الأمان في بلدات ومجتمعات الداخل المحتل.

دعوة لمواصلة التحرك والتضامن

واختتم المتظاهرون رسالتهم بالتأكيد على أن سياسات القمع والاعتداءات تطال الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، كما تطال شعوب المنطقة على نطاق واسع، ودعوا إلى مواصلة الحراك الشعبي لصد العدوان في كل مكان.