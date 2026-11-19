بحث اجتماع موسّع في بلدية شفاعمرو، مساء الأربعاء، إطلاق حملة مالية لدعم العائلات التي هدمت السلطات الإسرائيلية منازلها مؤخرًا، وآخرها في حي الكسارة، بمبادرة من اللجنة الشعبية وبالتعاون مع لجنة مختصة بتنظيم الحملة.

جانب من الاجتماع في شفاعمرو، مساء أمس

عُقد مساء الأربعاء، في قاعة بلدية شفاعمرو، اجتماع موسّع لبحث سبل دعم العائلات التي هدمت السلطات الإسرائيلية منازلها مؤخرًا في المدينة، وآخرها في حي الكسارة، والعمل على إطلاق حملة مالية لمساندتها في مواجهة تداعيات عمليات الهدم.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بمشاركة ناشطين وشخصيات محلية، سبل إنجاح الحملة المرتقبة، في ظل مواصلة السلطات الإسرائيلية رفض المقترحات والحلول التي طُرحت أمام "سلطة أراضي إسرائيل"، وكذلك المخططات التي قدمتها البلدية إلى اللجنة اللوائية للتخطيط، والإصرار على تنفيذ عمليات الهدم.

وطرح المشاركون جملة من الأفكار والآليات لتوسيع نطاق الحملة وجمع التبرعات، من بينها تنظيم حملة "اطرق الباب"، وإجراء زيارات إلى رجال الأعمال وأصحاب المصالح المحلية، إلى جانب الاستعانة برجال الدين وأهل الخير لحشد الدعم والتضامن مع العائلات المتضررة.

واستمع الحضور إلى عرض حول الاستعدادات والترتيبات التي تعمل عليها اللجنة الشعبية، بالتعاون مع اللجنة المكلّفة بتنظيم الحملة المالية، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة القريبة المقبلة، بهدف توفير الدعم للعائلات ومساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضتها عمليات الهدم.