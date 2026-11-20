توافد المئات من قرى الزعبية ومرج بن عامر لأداء صلاة الجمعة في قرية الدحي، عقب إحراق مستوطنين مسجدها وخطّ شعارات عنصرية، وإعلان تشكيل مجموعات حراسة ليلية لحماية البلدات من الاعتداءات.

توافد مئات الأهالي من قرى الزعبية وبلدات مرج بن عامر، للمشاركة في صلاة الجمعة في قرية الدحي، عقب الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مسجد القرية من مجموعة مستوطنين.

وأعلن إمام مسجد الدحي، الشيخ خالد زعبي، خلال خطبة الجمعة انطلاق مجموعات حراسة ليلة في القرية بدءًا من الليلة، كما أشار إلى أهمية الالتفاف الشعبي على مستوى البلاد حول القضية.

جانب من المصليّن قرب المسجد في الدحي

وقال في تصريحات لـ"عرب 48"، بعد الخطبة: "بعدما انتشر الخبر في كافة البلدان العربية، توافدت إلينا الجموع، لنُري للعالم أجمع أهمية المساجد في ديننا، وقد شهدنا مشاركة من جميع البلدات من الجنوب حتى أقصى الشمال".

إمام مسجد الدحي، الشيخ خالد زعبي، يتحدّث عن التكاتف من مختلف البلدات العربية، بعد الاعتداء الإرهابي على مسجد بالبلدة، مشيرا إلى تشكيل حراسة ليليّة.



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- خاصّ بـ"عرب 48" - تصوير: مصطفى الزعبي. pic.twitter.com/f4P1tBJFiy — موقع عرب 48 (@arab48website) November 20, 2026

وأضاف: "اتّخذنا خطوات في ما يتعلق بالحراسة الليلية، وقسّمنا الشبان من أجل أن يحرسوا البلدات من الاعتداءات الخارجية".

جانب من المسجد الذي أضرم مستوطنون فيه النار في الدحي.



للتفاصيل: https://t.co/4CEbe0ZxGm pic.twitter.com/CF0kikoBwi — موقع عرب 48 (@arab48website) November 20, 2026

وشدّد على أن "الاعتداءات العنصرية في كفر قاسم وفي اللد، وفي بلدتنا، يجب أن نأخذ حذرنا حتّى نتفادى هذه المشاكل".

وقد أقدم مستوطنون إرهابيون، أمس الخميس، على إضرام النار في مسجد بقرية الدحي، وخطّوا شعارات عنصرية معادية للعرب في المكان.

وأظهر تسجيل مصوّر من كاميرات المراقبة، الاعتداء، الذي تخلّله تخطّ شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران منازل المواطنين، وإحراق الطابق الأرضي في المسجد.

وأعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به في الضلوع بهذه الجريمة، مع استمرار التحقيقات.