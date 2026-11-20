هدمت شركة "كراميكا مواسي" في باقة الغربية منشأة تابعة لها ذاتيًا، تفاديًا لغرامات مالية باهظة وتكاليف الهدم التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

أقدمت شركة "كراميكا مواسي" في مدينة باقة الغربية على هدم منشأة تابعة لها بشكل ذاتي، تفاديًا لتحميلها غرامات مالية باهظة وتكاليف إضافية في حال تنفيذ الهدم بواسطة السلطات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد عمليات الهدم الذاتي في البلدات العربية، إذ يضطر أصحاب المنازل والمنشآت إلى تنفيذ أوامر الهدم بأنفسهم، تحت وطأة التهديد بفرض غرامات مالية كبيرة وتكاليف مرتفعة في حال تولت السلطات تنفيذ عمليات الهدم.

وشهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في حالات الهدم الذاتي، التي لم تعد تقتصر على المنازل السكنية، بل تشمل أيضًا مباني ومنشآت أخرى مهددة بالهدم، في ظل تشديد إجراءات إنفاذ قوانين التنظيم والبناء.

وتترافق هذه الظاهرة مع أزمة التخطيط والبناء التي تعاني منها البلدات العربية، جراء النقص في الأراضي المخصصة للبناء، وتأخر المصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيلية، الأمر الذي يفاقم أزمة السكن ويضع المواطنين أمام خيارات صعبة في مواجهة أوامر الهدم.

وفي تقرير نشره موقع "عرب 48" في كانون الثاني/يناير 2026، تناول ظاهرة الهدم الذاتي، أفاد بأن أصحاب المنازل المهددة بالهدم يضطرون إلى تنفيذ عمليات الهدم بأنفسهم لتجنب غرامات وتكاليف قد تتجاوز 500 ألف شيكل، فضلًا عن الضغوط النفسية التي يتعرضون لها خلال هذه الإجراءات.

وتتواصل عمليات الهدم الذاتي وسط انتقادات للسياسات الحكومية في مجال التخطيط والبناء، والمطالبة بتوسيع مسطحات البناء والمصادقة على الخرائط الهيكلية، وتوفير حلول تخطيطية تتيح للأهالي البناء بصورة قانونية وتحد من تهديد منازلهم ومنشآتهم بالهدم.