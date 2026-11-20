توفي الشاب أمير راجح عريدي من كفر قرع اليوم متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مقهى في نيسان الماضي؛ لترتفع حصيلة قتلى المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 188 ضحية وسط مطالبات بمحاربة الجريمة المنظمة.

توفي، اليوم الجمعة، الشاب أمير راجح عريدي، وهو من سكان كفر قرع، متأثرا بجراح أُصيب بها إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في نيسان/ أبريل الماضي.

وكان الشاب عريدي قد قُتل أثناء تواجده في مقهى في نيسان/ أبريل، حينما أطلق مرتكب الجريمة عليه النار داخل المقهى، الأمر الذي أسفر كذلك عن إصابة شخص آخر.

ونُقل ضحية الجريمة حينها للمستشفى، بعد تقديم الإسعافات الأولية له، لتُقرّ الطواقم الطبية في مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا وفاته، اليوم متأثرا بإصابته.

وأكّد رئيس بلدية كفر قرع، المحامي فراس بدحي، وفاة الشاب عريدي، بعد محاوات علاج طويلة إثر إطلاق النار، مستنكرا الجريمة، ومطالبا الحكومة المقبلة، بإنهاء تجاهل أمن المجتمع العربي، وكبح الجريمة.

وفي الرملة، أُصيب رجل في الأربعينات من عمره بجروح خطيرة، جرّاء إطلاق نار في الرملة، ونُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها "تباشر التحقيق، وجمع الأدلة، وملاحقة المشتبهين"، مشيرة إلى أن "الخلفية جنائية".

188 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ومع وفاة الشاب عريدي اليوم، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 188 قتيلًا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري وحتّى اليوم في حصيلة تأتي في ظل استمرار تصاعد الجرائم في البلدات العربية، التي تحصد مزيدا من الأرواح، وسط تزايد مشاعر الخوف وانعدام الأمن والأمان بين المواطنين.

وتتواصل في المقابل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية إخفاقهما في التصدي للجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المجرمين والمتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتحمّل قيادات عربية السلطات الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الجريمة واستمرار نزيف الدم، في ظل غياب سياسات وإجراءات جدية وفاعلة توفر الحماية للمواطنين، وتضع حدًا لحالة الجريمة والعنف المستشرية في البلدات العربية.