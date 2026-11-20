أُصيب ستة أشخاص جراء حريق اندلع فجر اليوم في بلدة مجد الكروم، بينهم رجل (55 عامًا) بحالة خطيرة إثر استنشاق الدخان، وآخر (30 عامًا) بحالة متوسطة بعد سقوطه من ارتفاع نحو خمسة أمتار.

من مكان الحريق في مجد الكروم، فجر اليوم (تصوير "سلطة الإطفاء والإنقاذ")

أُصيب ستة أشخاص، فجر اليوم الجمعة، جراء حريق اندلع في بلدة مجد الكروم، بينهم رجل يبلغ من العمر 55 عامًا أُصيب بحالة خطيرة نتيجة استنشاق الدخان، فيما أُصيب آخر بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع نحو خمسة أمتار.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بأن بلاغًا ورد إلى مركز الطوارئ عند الساعة 02:18، حول اندلاع حريق في مجد الكروم.

وأضافت أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلت الرجل البالغ من العمر 55 عامًا إلى المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا، وهو بحالة خطيرة جراء استنشاق الدخان، فيما نُقل رجل يبلغ نحو 30 عامًا إلى مستشفى "زيف" في صفد، بعد سقوطه من ارتفاع يقارب خمسة أمتار، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وقالت المسعفة في "نجمة داود الحمراء"، روني موراغ، إن "الطواقم وصلت إلى المكان والتقت بقوات الإطفاء التي أخرجت المصابين من موقع الحريق"، مشيرة إلى أن "أحدهم، وهو رجل يبلغ 55 عامًا، عانى من استنشاق الدخان، وقدمت له الطواقم علاجًا طبيًا منقذًا للحياة قبل نقله إلى المستشفى بحالة خطيرة".

وفتحت الشرطة، بالتعاون مع خبراء الحرائق، تحقيقًا في ملابسات اندلاع الحريق وأسبابه.