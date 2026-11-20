قُتل رجل (46 عامًا)، إثر تعرضه لإصابات خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم، حيث أُقرّت وفاته في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

من مكان الجريمة في أم الفحم، فجر اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

قُتل رجل يبلغ من العمر 46 عامًا، فجر اليوم الجمعة، إثر تعرضه لجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة أم الفحم، حيث أُقرّت وفاته في المكان، رغم محاولات إنعاشه، وفق ما أفادت طواقم الإسعاف.

وضحية جريمة القتل محمد صبحي مقلّد جبارين، كان في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.

ضحية الجريمة محمد جبارين

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادث عنف في شارع المعلّقة بالمدينة، وسارعت إلى المكان، حيث عثرت على الرجل فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة وخطيرة في جسده.

وأضافت أن الطواقم الطبية باشرت بإجراء عمليات إنعاش للمصاب، بمشاركة مسعفين وطاقم من المضمدين، إلا أن محاولاتها لم تنجح، واضطرت إلى إقرار وفاته في المكان.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن خلفيتها جنائية.

ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 187 منذ مطلع العام

ومع مقتل الرجل في جريمة العنف التي شهدتها مدينة أم الفحم اليوم، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 187 قتيلًا منذ بداية العام الجاري، في مؤشر جديد على استمرار تفشي الجريمة وتصاعد أعمال العنف في البلدات العربية.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار حالة انعدام الأمن والأمان، وتصاعد مخاوف المواطنين على حياتهم وحياة أبنائهم، في وقت تتواصل فيه جرائم القتل دون أن تلوح في الأفق مؤشرات جدية على احتواء هذه الظاهرة.

وفي المقابل، تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية استمرار عجزهما عن مواجهة منظمات الجريمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى القضاء.

وتحمّل قيادات وفعاليات عربية السلطات الإسرائيلية مسؤولية استمرار نزيف الدم واتساع رقعة الجريمة، في ظل ما تصفه بغياب خطة حكومية جدية وفاعلة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتوفير الحماية للمواطنين العرب ووضع حد لحالة العنف المتفاقمة في بلداتهم.