أسفر اندلاع حريق بمنزل مأهول في مدينة رهط عن إصابة 6 أشخاص بينهم رجل وصفت حالته بالخطيرة وامرأة وصفت حالتها بالطفيفة، بينما الآخرون وصفت حالتهم بالطفيفة. وجميعهم عانوا من جراء استنشاقهم الدخان المنبعث من الحريق.

أصيب 6 أشخاص بينهم رجل (40 عاما) بحالة خطيرة وامرأة (50 عاما) بحالة متوسطة، جراء احتراق منزل في مدينة رهط بمنطقة النقب، مساء السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإنها تلقت بلاغا عند الساعة 18:18 حول حريق في رهط، وقدمت طواقمها العلاجات الأولية لستة مصابين بينهم رجل وامرأة وصفت حالتهما بالخطيرة والمتوسطة، بينما الآخرون وصفت حالتهم بالطفيفة.

رهط: 6 مصابين أحدهم بحالة خطيرة جراء احتراق منزل pic.twitter.com/FeIPeMVIO2 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 21, 2026

وأشارت إلى أن جميع المصابين عانوا من جراء استنشاقهم الدخان المنبعث من الحريق.

وقال مضمد من أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا قرب المنزل الذي احترق، انضممنا إلى طواقم الإطفاء التي عملت في المكان".

وأضاف أن "رجلا وامرأة عانيا من جراء استنشاقهما الدخان وجرى تخليصهما ونقلهما إلينا وهما بوعيهما، إذ أجرينا لهما الفحوص الطبية ثم نقلناهما إلى المستشفى. في الأثناء تدهورت حالة الرجل ما استدعى إيصاله بجهاز التنفس الاصطناعي، كما عالجنا 4 مصابين آخرين في المكان الذين عانوا من جراء استنشاق الدخان ووصفت حالتهم بالطفيفة".

وباشرت الشرطة وخبير الحرائق التحقيق في ملابسات اندلاع الحريق بالمنزل.