قررت محكمة الصلح تمديد اعتقال البروفيسور إبراهيم أبو جابر حتى بعد غد الثلاثاء، وقال المحامي خالد زبارقة إن "الملف سياسي، وإن جهات سياسية فعّلت جهاز المخابرات لبناء ملف مفبرك لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة".

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مساء الأحد، اعتقال البروفيسور إبراهيم أبو جابر، القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح مدة 48 ساعة، أي حتى بعد غد الثلاثاء، بعد طلب الشاباك والشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقاله 6 أيام إضافية للتحقيق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المحامي خالد زبارقة الموكل بالدفاع عن أبو جابر "اعتقال أبو جابر يدخل ضمن الاعتقال السياسي، وله علاقة بنتائج انتخابات الكنيست".

المحامي خالد زبارقة: "اعتقال البروفيسور إبراهيم أبو جابر سياسي، تقف وراءه جهات سياسية وجّهت المخابرات لبناء ملف مفبرك يتعلق بتدخلات خارجية للتأثير في نتائج انتخابات الكنيست". pic.twitter.com/RvJAObnZ96 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 22, 2026

وأضاف أن "الشاباك والشرطة الإسرائيلية تحاولان بناء رواية مفادها أن جهات خارجية حاولت التأثير في نتائج الانتخابات في إسرائيل عبر تشجيع المجتمع العربي على التصويت".

وقال بعد لقائه أبو جابر خلال الاعتقال واطلاعه على مجريات التحقيق "نستطيع القول بالفم الملآن إن الملف هو ملف سياسي، وإن جهات سياسية فعّلت جهاز المخابرات لبناء ملف مفبرك لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة".

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت أبو جابر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد اقتحام بيته في كفر قاسم.