طالب النائب حسن النصاصرة بتحرك حكومي ومجتمعي عاجل للحد من حوادث الطرق في المجتمع العربي، التي أودت، وفق معطيات أوردها، بحياة 152 شخصًا، بينهم 21 طفلًا، منذ مطلع العام الجاري.

دعا النائب حسن النصاصرة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة إلى وضع خطة حكومية عاجلة للحد من حوادث الطرق في المجتمع العربي، في ظل ارتفاع عدد ضحاياها منذ مطلع العام الجاري إلى 152 شخصًا، بينهم 21 طفلًا، مشددًا على ضرورة معالجة البنى التحتية وتعزيز التوعية والرقابة المرورية.

وطالب النائب النصاصرة الجهات الحكومية المختصة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة للحد من حوادث الطرق القاتلة في المجتمع العربي، معتبرًا أن تزايد أعداد الضحايا وتحول الشوارع إلى ساحات للموت يستدعيان التعامل مع القضية باعتبارها حالة طوارئ تستوجب تحركًا حكوميًا ومجتمعيًا.

وجاءت تصريحات النصاصرة في أعقاب سلسلة من حوادث الطرق التي شهدها المجتمع العربي خلال الأسبوع الأخير، وأسفرت عن مصرع الشاب جهاد فرحان أسدان من بلدة عبدة في النقب، والشابة ياسمين مراد جرامنة من المقيبلة، والمربية دلال مرعي ملحم من جديدة المكر، بالإضافة إلى إصابة شاب (22 عامًا) بجروح خطيرة إثر حادث دراجة نارية في مدينة رهط.

فرحان أسدان من بلدة عبدة لقي مصرعه مساء الجمعة على شارع 40 بالنقب

وأشار إلى أن المعطيات الأخيرة تفيد بمصرع 152 شخصًا من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري، بينهم 21 طفلًا، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم المأساة التي يعيشها المجتمع العربي، ولا يمكن الاكتفاء إزاءها ببيانات التعزية والأسف.

وشدد على ضرورة تحمّل الدولة مسؤولياتها في تطوير البنى التحتية ومعالجة الشوارع الخطرة، وتخصيص الميزانيات اللازمة للحد من الحوادث، إلى جانب تعزيز الرقابة وإنفاذ قوانين السير.

كما دعا وزارة التربية والتعليم إلى إدراج برامج توعية وتثقيف مروري مستمرة في المدارس العربية، ولا سيما الثانوية منها، بالتعاون مع الجهات المهنية المختصة.

وأكد النصاصرة أهمية المسؤولية المجتمعية في مواجهة ظواهر القيادة المتهورة والسرعة المفرطة والاستهتار بقوانين السير، مشيرًا إلى الدور المنوط بالأهالي والمؤسسات التربوية والقيادات المحلية في تعزيز ثقافة الأمان على الطرق.

وأعلن أنه شرع في توجيه مراسلات رسمية إلى المسؤولين في وزارتي المواصلات والتربية والتعليم وإلى مدير السلطة الوطنية للأمان على الطرق، للمطالبة بإعداد خطة عمل عاجلة للحد من حوادث الطرق في المجتمع العربي عامة، وفي منطقة النقب على وجه الخصوص.

وأوضح أنه سيتابع الملف من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة، بهدف ضمان ترجمة المطالب إلى إجراءات عملية، تشمل تحديد المسؤوليات وتخصيص الميزانيات ووضع جداول زمنية للتنفيذ.

وختم النصاصرة بالقول: "لا يجوز أن نعتاد أخبار الموت على الشوارع، ولا أن ننتظر الفاجعة القادمة لنتحرك. حياة أبنائنا أغلى من أن تُترك للمصادفة".