شهدت مدينة طمرة، مساء الأحد، انطلاق فعاليات برنامج "تشرين بالفن يجمعنا" للثقافة والفنون للعام الثاني على التوالي، الذي يهدف لإعادة الثقافة إلى موقعها بوصفها حاجة اجتماعية وتربوية وإنسانية، ومساحة لمواجهة واقع مثقل بالعنف والجريمة والعنصرية والضغوط اليومية.

انطلقت في مدينة طمرة، مساء الأحد، فعاليات أسبوع الثقافة والفنون "تشرين بالفن يجمعنا 2"، للسنة الثانية على التوالي، بمبادرة ورعاية بلدية طمرة وقسم الثقافة فيها ومركز الشيخ زكي ذياب الجماهيري، ضمن برنامج ثقافي يمتد من 22 حتى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.

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وافتتحت النشاطات بمسرحية "جلنار" المخصصة للعائلة. وتتواصل الفعاليات بتنفيذ جدارية طمرة في الملعب القديم بمشاركة الفنان عبد السلام السبع، وعرض فيلم "الدولفين" في المركز الجماهيري القديم، ويضاف إلى ذلك افتتاح معرض الخطوط العربية واللوحات الفنية في المركز القديم، وعرض مسرحية "طه" للفنان عامر حليحل. كذلك يتضمن البرنامج فعالية "بسمة حب" لنزلاء معاهد الاحتياجات الخاصة في طمرة، بمشاركة الفنان نعمة خازن في نادي الحارة الفوقا، وافتتاح معرض "عالم موازي" للفنان أحمد كنعان، إلى جانب عرض مسرحية "رقصة قناديل البحر" لمسرح الجوال في الإشكول بايس. وتُختتم الفعاليات بجدارية المعصرة – استوديو أساليب البقاء، واحتفال سيرك بمشاركة الفنان بشار طربوش وأولاد الحارة في ساحة العكر، بجانب معصرة الزيتون سابقًا.

ولا يقتصر البرنامج على تقديم سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية، بل يحمل في مضمونه محاولة لإعادة الثقافة إلى موقعها بوصفها حاجة اجتماعية وتربوية وإنسانية، ومساحة لمواجهة واقع مثقل بالعنف والجريمة والعنصرية والضغوط اليومية، من خلال توفير فضاءات بديلة تتيح للناس اللقاء والتعبير والإبداع واستعادة الإحساس بالانتماء إلى المكان والمجتمع.

الثقافة مساحة بديلة في مواجهة الأخبار المثقلة بالعنف

وقالت مديرة قسم الثقافة في بلدية طمرة، الفنانة هيام أبو رومي ذياب، في حديث لـ"عرب 48" إن "’تشرين بالفن يجمعنا’ يعود للسنة الثانية على التوالي ببرنامج ثقافي غني، جرى العمل على اختيار عروضه بعناية، بما ينسجم مع تطلعات الجمهور واحتياجاته، ويجمع بين المسرح والأدب والفن التشكيلي".

مديرة قسم الثقافة في بلدية طمرة، الفنانة هيام أبو رومي ذياب، تتحدث لـ"عرب 48" عن برنامج "تشرين بالفن يجمعنا" الثقافي الذي يقام للسنة الثانية على التوالي. pic.twitter.com/yZJJGsg2oH — موقع عرب 48 (@arab48website) November 22, 2026

وأشارت إلى أن "البرنامج يستضيف نخبة من الفنانين والمبدعين، ويتوج بعدد من المحطات الفنية والثقافية، من بينها معرض للفنون التشكيلية واللوحات الفنية، يعقبه عرض مسرحية ’طه’ للفنان عامر حليحل في أمسية تجمع بين القيمة الفنية والمضمون الإنساني".

وأضافت أن "البرنامج يتضمن عروضًا عائلية ومسرحية تحمل مضامين تتجاوز الترفيه، وتطرح أسئلة تتعلق بالمحبة والقوة والسلطة، مؤكدة أن الهدف هو توفير تجربة ثقافية تجمع أفراد العائلة وتمنحهم فرصة للتفاعل مع الفن بوصفه وسيلة للتفكير والتأمل".

ومن أبرز ملامح البرنامج، بحسب ذياب، "الخروج بالفعاليات من القاعات المغلقة إلى الأحياء والفضاءات العامة، في محاولة لإزالة الحواجز أمام المشاركة الثقافية، والوصول إلى الأشخاص الذين تحول ظروفهم دون حضور الأنشطة داخل المراكز الثقافية".

وقالت إن هذا التوجه "يتجسد في مبادرات فنية مجتمعية، من بينها جدارية المعصرة، التي شاركت في إنجازها عائلات وأبناء الحي، حيث ساهمت أيادٍ صغيرة وكبيرة في رسم لوحات ستُعرض ضمن الجدارية، إلى جانب جداريات أخرى في الحيز العام".

وشددت على أن "إخراج الفن إلى الشوارع والأحياء ليس مجرد تغيير في مكان إقامة النشاط، بل هو توجه يهدف إلى جعل الثقافة جزءًا من الحياة اليومية، وإشراك السكان في إنتاجها، بدل الاكتفاء بدور المتلقي".

وفي محطة تحمل بعدًا إنسانيًّا واجتماعيًّا خاصًّا، خصص قسم الثقافة عرض "قناديل البحر" لمسرح الجوال في سخنين، إهداءً للطواقم الطبية، في مبادرة تهدف للتعبير عن التقدير للعاملين في القطاع الصحي، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها والتحديات التي تواجههم.

وأكدت ذياب أن "الإصرار على تنظيم البرامج الثقافية في ظل الظروف السياسية والاجتماعية الراهنة ليس تجاهلًا للواقع، بل محاولة لخلق مساحات أخرى للحياة، في مواجهة سيل الأخبار والأحداث المؤلمة".

وقالت "نحن نستحق الفرح، ونستحق لحظة نتأمل فيها ونسأل من خلال الفن والثقافة. هذا البرنامج هو رد على كل ما يحدث، وخلق لمساحات بديلة مليئة بالحب والكتب والأدب والأفكار والقيم".

وأضافت "أن الثقافة ليست ترفًا يمكن الاستغناء عنه في أوقات الأزمات، بل تصبح أكثر ضرورة عندما يشتد الضغط الاجتماعي وتتراجع المساحات الآمنة للتعبير واللقاء"، معتبرة أن "مواصلة العمل الثقافي جزء من مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع وأجياله الشابة".

وفي سياق متصل، تطرقت ذياب إلى أهمية معارض الكتاب التي ينظمها قسم الثقافة على مدار العام، موضحة أن القسم يعتمد خطة سنوية تتضمن أربعة معارض، بمعدل معرض في كل فصل، وصولًا إلى معرض الكتاب الكبير الذي يُنظم في شهر كانون الثاني/ يناير.



الهوية تبدأ من الحي ومن مساحة يكتشف فيها الطفل ذاته

من جهتها، ترى الناشطة الاجتماعية والفنانة في مجال النجارة، غدير بقاعي عواد، "أن أهمية البرنامج تكمن في شموليته وقدرته على الوصول إلى مختلف الفئات العمرية"، مشيرة إلى مشاركتها في الفعاليات برفقة أطفالها، "انطلاقًا من قناعة بأن المشاركة الثقافية جزء أساسي من التربية وبناء شخصية الطفل".

الناشطة الاجتماعية والفنانة غدير بقاعي عواد تتحدث لـ"عرب 48" عن برنامج "تشرين بالفن يجمعنا" الثقافي الذي يقام للعام الثاني على التوالي. pic.twitter.com/VHqnQFBKGc — موقع عرب 48 (@arab48website) November 22, 2026

وقالت لـ"عرب 48" إنها "لا تشارك فقط لأن أطفالها يحبون العروض، بل لأنها تؤمن برسالة تربوية تريد تمريرها إليهم، تقوم على ضرورة الحضور والمشاركة في النشاطات المجتمعية، سواء داخل المراكز الجماهيرية أو في الأحياء".

وأكدت "دعمها لإخراج الفعاليات الثقافية إلى الأحياء"، معتبرة أن هذه المساحات "تشكل بيئة مهمة لنمو الأطفال وتطورهم"، وأضافت أن "الهوية تبدأ بالتشكل من خلال التجارب التي يعيشها الطفل والمحيط الذي ينشأ فيه، والفرص التي تتاح أمامه لاكتشاف نفسه وقدراته".

وأضافت أن "الأفكار موجودة داخل الأطفال، لكنهم يحتاجون إلى المساحات والأنشطة التي تساعدهم على إخراجها والتعبير عنها"، معتبرة أن "الورشات الفنية والثقافية تتيح لهم فرصة اكتشاف قدراتهم وبناء ثقتهم بأنفسهم وصياغة هويتهم الشخصية".

وفي قراءتها للواقع الاجتماعي، ربطت بقاعي عواد بين أهمية هذه المبادرات والحاجة إلى مواجهة العنف والجريمة والعنصرية التي تثقل حياة المجتمع العربي.

وقالت إن "الحياة في ظل هذه الظروف تستنزف طاقات الأفراد والعائلات، وتجعل من الصعب أحيانًا تخصيص وقت للأنشطة الثقافية، إلا أن المشاركة المجتمعية ضرورية حتى لا تتحول الأحياء إلى أماكن يغلق فيها الناس أبوابهم خوفًا من الواقع المحيط".

وشددت على أن "الحي يجب ألا يُعرّف من خلال الجريمة والعنف وحدهما، بل من خلال قدرته على احتضان المبادرات الإيجابية وإنتاج الخير والإبداع".

وأضافت "لا نريد أن نعيش في حي لا نصدق متى ندخل ساحاته حتى نغلق الأبواب على أنفسنا. نريد أن نخرج إلى الساحات، ونشارك، ونُري أولادنا الخير الذي يمكن أن نقدمه في كل مكان".

وقالت إن "إشراك الأطفال في الأنشطة الثقافية والاجتماعية يمنحهم نماذج إيجابية عن مجتمعهم، ويعزز شعورهم بالانتماء إلى مكان قادر على العطاء، بدل أن تتشكل علاقتهم به من خلال الخوف والابتعاد".

"الخير معدٍ، وكل بذرة نزرعها اليوم قد تثمر غدًا"

أما مفتشة الرفاه الاجتماعي، كروان حجازي ذياب، التي شاركت في افتتاح البرنامج برفقة ابنتها البالغة خمس سنوات، فأكدت أن "البرامج الثقافية التي تنظم في طمرة تحمل أهمية كبيرة في تعزيز انتماء الأطفال إلى مدينتهم، وتوفير بيئة آمنة تشجعهم على التفكير والإبداع".

مفتشة الرفاه الاجتماعي، كروان حجازي ذياب، تتحدث لـ"عرب 48" عن برنامج "تشرين بالفن يجمعنا" الثقافي الذي يقام في مدينة طمرة للعام الثاني على التوالي. pic.twitter.com/8xiunjT7BN — موقع عرب 48 (@arab48website) November 22, 2026

وقالت لـ"عرب 48" إنها "تحرص على متابعة المشاريع التي تستهدف فئة الشباب والأطفال"، معربة عن "اعتزازها بكل مبادرة تنطلق من طمرة وتعود بالفائدة على أهلها".

وأكدت أن "الخير معدٍ، وكل بذرة نزرعها اليوم قد تثمر غدًا، إن مثل هذه المشاريع تساعد الأطفال على الشعور بأنهم ينتمون إلى مجتمع يفكر بطريقة إبداعية، ويمنحهم فرصًا للمشاركة والعطاء"، مشيرة إلى أن "أثر المبادرات الإيجابية يمتد إلى المحيط الاجتماعي".

وقالت إن المجتمع العربي، في ظل الأحداث اليومية والضغوط الاجتماعية المتزايدة، "بحاجة إلى برامج ثقافية أكثر، لا أقل"، معتبرة أن "الاستثمار في الثقافة يشكل جزءًا من الاستجابة للتحديات التي يعيشها الناس".

وأضافت أثر هذه المشاريع "قد لا يظهر بالضرورة في المدى القريب، لكنه يتراكم مع الوقت".

وشددت على أن "مسؤولية تعزيز الثقافة لا تقع على المؤسسات الرسمية والمراكز الجماهيرية وحدها، بل تشمل العائلات والأهالي وكل الجهات الفاعلة في المجتمع"، داعية إلى أن يكون الأهل "شركاء حقيقيين في هذه المبادرات، من خلال اصطحاب أطفالهم وتشجيعهم على المشاركة".

وسلطت الضوء على أهمية المحتوى الذي يتلقاه الأطفال، موضحة أن "اصطحاب الطفل إلى عرض مسرحي لا يعني فقط منحه فرصة للترفيه، بل تقديم مضمون يحمل قيمًا إنسانية وتربوية تتناسب مع احتياجات المجتمع العربي".

وقالت إن "تقديم فن راقٍ ومضمون ذي قيمة للأطفال يعزز شعورهم بأهميتهم ومكانتهم، ويؤكد أنهم يستحقون أن تتوفر لهم مساحات ثقافية وفنية تليق بقدراتهم وتطلعاتهم".

ورأت أن "الثقافة تتيح للأطفال والعائلات الابتعاد، ولو مؤقتًا، عن أجواء العنف والأخبار المؤلمة، وتفتح أمامهم طريقًا آخر للتفاعل مع الحياة، قائمًا على المعرفة والإبداع والتواصل".

وفي ظل واقع يواجه فيه المجتمع العربي تحديات متفاقمة، تكتسب هذه المبادرات أهمية تتجاوز عدد الفعاليات أو حجم المشاركة؛ فالسؤال لا يتعلق فقط بما يقدمه البرنامج من عروض، بل بما يمكن أن يتركه من أثر في علاقة الأطفال بمحيطهم، وفي حضور العائلات في الفضاء العام، وفي قدرة المجتمع على إنتاج مساحات إيجابية تجمع أبناءه.