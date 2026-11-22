اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 71 شخصًا، خلال مداهمة مجمع سكني في مدينة كفر قاسم، بدعوى الإقامة في البلاد دون تصاريح، واقتادتهم للتحقيق، وفق ما أفادت به في بيان أصدرته اليوم الأحد.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 71 فلسطينيًا من الضفة الغربية، خلال حملة مداهمة نفذتها في مجمع سكني بمدينة كفر قاسم، بدعوى دخولهم البلاد والإقامة فيها دون تصاريح قانونية.

وأفادت الشرطة، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، بأن "الحملة نُفذت بمشاركة عناصر من مركز شرطة كفر قاسم، ووحدة (يسام)التابعة لمنطقة (شفيلا) إلى جانب قوات من الحرس الوطني التابع لحرس الحدود".

وأضافت أن "القوات داهمت مجمعًا سكنيًا في المدينة، واعتقلت 71 شخصًا بشبهة الإقامة في البلاد دون تصاريح، قبل اقتيادهم للتحقيق".

وذكرت الشرطة أن العملية تأتي ضمن حملاتها المكثفة لملاحقة الأشخاص الذين يقيمون أو يعملون في البلاد دون تصاريح، وكذلك من تتهمهم بتشغيلهم أو نقلهم أو توفير المأوى لهم.

وأشارت إلى أن "هذه الحملات تشمل مداهمة المجمعات السكنية والمصالح التجارية وورش البناء"، بزعم تطبيق القانون وتعزيز الأمن العام.

ملاحقة العمال

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل تصعيد الشرطة الإسرائيلية حملاتها ضد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، بذريعة الدخول إلى البلاد والعمل فيها دون تصاريح، إلى جانب ملاحقة مشغّليهم والأشخاص الذين يُشتبه في نقلهم أو إيوائهم.

وكانت الشرطة قد أعلنت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتقال 1,657 فلسطينيًا في منطقة الساحل خلال ثلاثة أشهر، بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر، بعد أن سجلت اعتقال 732 عاملًا فلسطينيًا في المنطقة ذاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وإصدار أوامر بإغلاق 94 مصلحة تجارية بزعم تشغيل عمال دون تصاريح.

وتتواصل هذه الحملات في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية وتراجع فرص العمل في الضفة الغربية.